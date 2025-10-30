「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、阪神２−３ソフトバンク」（３０日、甲子園球場）

阪神が逆転負けで４連敗。１勝４敗で２０２３年以来の日本一はならなかった。

２−２の延長十一回、前の回から５番手で登板した村上が、ソフトバンク・野村に右越えソロを被弾し勝ち越された。

打線は二回に２死一、二塁の好機で坂本が左前へ先制適時打。試合前までシリーズ４試合で１安打と苦しんでいたが、価値ある一打を放った。

五回は２死一、二塁で佐藤輝が中前へ適時打。これで第１戦から５試合連続打点とし、昨年のＤｅＮＡ・桑原と並ぶ日本シリーズ最長タイ記録。５試合連続適時打はシリーズ初の記録となった。

先発の大竹は古巣相手に好投。四回まではパーフェクト投球で、五、六回も走者を出しながら二塁すら踏ませなかった。

七回は及川がマウンドへ。２死一、二塁で代打・近藤との勝負となったが、最後は外角いっぱいの直球で見逃し三振に取った。

しかし、八回に石井が１死一塁から柳田に左翼ポール際に同点２ランを被弾。４月４日以来、２０９日ぶりの失点で追いつかれた。