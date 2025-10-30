ＡＤは２０１６年に１０年ぶりにマイナーチェンジし、「目玉の戦略車」と位置づけられた＝日産車体湘南工場

日産自動車の経営再建に伴い、子会社の日産車体が３１日、湘南工場（平塚市）で商用バン「ＡＤ」の生産を終える。残る１車種も２０２６年度末までに打ち切り、車両生産から全面的に撤退する。戦後復興を支える都電の製造から出発し、スポーツカー「フェアレディＺ」を筆頭に名車を輩出した七十余年の工場史に陰りが見え始めた。

１９３７年設立の日本航空工業が前身。４９年に鉄道車両と自動車の車体製作メーカーとして創業し、５１年に日産の傘下に入った。６３年に生産開始したのが、後に世界で５５万台を売り上げるフェアレディＺだ。イバン・エスピノーサ日産社長の愛車で、なおもブランドを体現する「ハートビート（わくわくする）モデル」と位置づけられている。

最盛期は激務の半面、「活気に満ちていた」。中学卒業後に入社し、定年まで４５年近く勤めた元工員の７０代男性が振り返る。唯一の休日だった日曜も、呼び出しはしばしば。冬場は出稼ぎ農家の期間工が支えた。主力ミニバン「エルグランド」を送り出し、独特な形状の商用車「エスカルゴ」が印象深いという。生産累計１千万台を突破した９２年の節目にも立ち会った。

１５万台の年産能力を抱えながら、２割を切る足元の稼働は「隔世の感がある」と悔しそうだ。２０１２年に円高対策で生産を縮小し、子会社の日産車体九州（福岡県）に移管。関係者によると、湘南工場から九州に千人規模が転籍した。工場敷地の一部は売却され、商業施設「ららぽーと」が建った。