正解を見つけました。男性から「彼氏いるの？」と聞かれた時の最善の返し方



男性から一度は聞かれる「彼氏いるの？」という質問。単純にYes or Noで答えられればいいのですが、聞かれた男性によってはなんと答えればいいかわからないという女性もいるでしょう。そこで今回は、男性から「彼氏いるの？」と聞かれたときの最善の返し方を紹介します。

｜素直に答える

「いますよ」「いませんよ」と素直に答えるのが誰に対しても使える万能な返し方です。彼氏がいるかどうかは気になる女性にしか聞かないはずですから、男性はきっとあなたの「いない」という言葉を待っているのでしょう。聞かれた相手が気になる男性なら変に駆け引きせず、素直に答えると男性はあなたにアプローチしやすくなるはずです。

｜次の質問をさせなくする

男性に「彼氏いない」と答えた後は、大抵「なんでいないの？」「なんで作らないの？」と聞かれることが多いです。なんでと聞かれても、余計なお世話という時は、「今は１人の時間が楽しいので、作らないんです」「別れたばかりなので、今はいらないんです」と答えて次の質問を潰しましょう。

｜秘密にする

彼氏がいることを秘密にしたい、答えるのが恥ずかしいという場合、「秘密です♡」「どうですかね？」とシークレットモードにするのもアリです。ただし、男性によってはしつこく聞いてくる場合もあるので注意が必要。しつこく聞いてくる場合は「そういえば〜」と話をすり替えたり、「〇〇さんはどうなんですか？」と質問返しして受け流しましょう。

｜揺さぶる

質問してきた相手が意中の男性だった場合は、「どうして？」「〇〇君が彼氏だったらなぁ」と相手を揺さぶってみましょう。あなたに好意がある男性なら、「気になるから」「じゃあ立候補しようかな」と言って脈あり感を出してきます。逆に好意がない場合は笑って流される程度なので、判断しやすいでしょう。



男性は彼氏の有無を聞いて、距離を近づけられるチャンスのきっかけを作ろうとしていることがほとんど。もし、質問相手が意中の男性なら、きっかけ作りのチャンスがあるような答え方をすることで一気に２人の仲を進展させちゃいましょう。

