絶対に浮気だから！浮気性な男性の信じ難い「浮気の基準」
誰が見ても「浮気」なのに、浮気性の男性は「浮気」と考えないことも。
そこで今回は、浮気性な男性の信じ難い「浮気の基準」を紹介します。
２人きりで会うだけならOK
浮気性な男性は彼女以外の女性と２人きりで会うだけならOKと考える傾向があります。
でも、周囲に知り合いがいない状況になると気が大きくなるので、浮気する危険性は大きいのは事実。
人によって意見が分かれるかもしれませんが、他の女性と２人きりで会うことが許せないなら、彼氏にはきちんと「私は浮気と見なす」と伝えておきましょう。
他の女性の自宅に行くだけならOK
他の女性と２人きりで会うだけにとどまらず、相手の自宅に行くだけなら浮気とは感じない男性も。
たとえ女性と古くからの友達関係だったとしても、お互いの自宅を行き来する関係ならば、彼氏に「絶対にやめてほしい」と伝えるべきです。
相手の女性に気持ちがなければOK
体の関係があろうがなかろうが、気持ちがなければ「浮気ではない」と考える男性も中にはいます。
そういう男性は「気持ちがあるかで判断してほしい」と思っているところがあり、とても厄介な存在。
でも、いくら気持ちがなかろうと、もし体の関係があるなら浮気と見なすことを彼氏には伝えておくべきです。
浮気の境界線は人によって違うものですが、今回紹介した基準を持つような男性は浮気する可能性が限りなく高いと言えるので、ぜひ彼氏と浮気の境界線の足並みが揃うように、きちんと話し合っておきましょうね。
