¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û£´Ï¢¾¡¤Ç£µÇ¯¤Ö¤ê£±£²ÅÙÌÜ¤ÎÆüËÜ°ì¡Ä¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤¬£¹²óÃè¤ËÉñ¤¦
¡¡£³¾¡£±ÇÔ¤È²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬£³£°Æü¡¢ºå¿À¤È¤Î¡Ö£Ó£Í£Â£ÃÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º£²£°£²£µ¡×Âè£µÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ë±äÄ¹£±£±²ó¤ÎËö¡¢£³¡½£²¤Ç¾¡Íø¡££µÇ¯¤Ö¤ê£±£²ÅÙÌÜ¤ÎÆüËÜ°ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££Í£Ö£Ð¤Ï»³ÀîÊæ¹â¡£
¡¡½øÈ×¤Ï¸×¤Î¥Ú¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡££³Ï¢¾¡¤È¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿ÂëÂÇÀþ¤¬¸µÆ±Î½¤Îº¸ÏÓ¡¦ÂçÃÝ¤ÎÁ°¤ËÄÀÌÛ¡£´ËµÞ¤ò¹ª¤ß¤Ë»È¤¦º¸ÏÓ¤ÎÁ°¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÂÇÀþ¤¬ËÞÂÇ¤ò½Å¤Í¤¿¡£
¡¡ÌøÄ®¤Ë£¶£¸¥¥í¤ÎÄ¶¥¹¥í¡¼¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤¸¤ë¤Ê¤ÉÂçÃÝ¤ÎÁ°¤ËÂëÂÇÀþ¤ÏÁÀ¤¤¤ò¹Ê¤ì¤º¡££µ²óÆó»à¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯ÌîÂ¼¤¬½é°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ëÍ··âÆâÌî°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤¬¡¢ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££¶²ó£³°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ÈÂçÃÝ¤Ë¹¥Åê¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Ãæ£´Æü¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿ÂëÀèÈ¯¡¦Í¸¶¤Ï£²²ó¤ËºäËÜ¤ËÅ¬»þÂÇ¤òµö¤¹¤È£µ²óÆó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Çº´Æ£µ±¤ò·Þ¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç£²ÈÖ¼ê¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤È¸òÂå¡£¤½¤Î¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬Å¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢Í¸¶¤Ï£µ²óÅÓÃæ£¸£²µå£¶°ÂÂÇ£²¼ºÅÀ¤ÎÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¥¹¥¿¡¼¤¬·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¡££²ÅÀ¤òÄÉ¤¦£¸²ó°ì»à°ìÎÝ¤ÇÌøÅÄ¤¬¡ÖÌµ¼ºÅÀÃË¡×ÀÐ°æ¤«¤éÃÍÀé¶â¤ÎÆ±ÅÀ£²¥é¥ó¤òº¸Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¤ËÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Àª¤¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿ÂëÂÇÀþ¤Ï±äÄ¹£±£±²ó¡¢ÌîÂ¼¤¬¸×¡¦Â¼¾å¤«¤é¥·¥ê¡¼¥º£±¹æ¤È¤Ê¤ë¾¡¤Á±Û¤·¥½¥í¤òÊü¤Á¤Ä¤¤¤Ë¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¾¾ËÜ¤¬Äù¤á¡¢»Ø´ø´±¤ÎÂÎ¤¬¹Ã»Ò±à¤ÎÌë¶õ¤ËÉñ¤Ã¤¿¡£