まるで忍者のよう……！ YouTubeチャンネル「rierie81139」では、忍者のように壁を登る猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「スパイダーキャットだ！」「ミッション：インポッシブルの音楽が必要だね」の声が続出しました。

【画像5枚】「すっ…すごすぎるっ……！！！」 これが直角の壁をスイスイ登っていく猫の姿です！

壁の感触をしっかりと確かめて…

注目を集めたのは「Cat Climbs Wall」という動画。どこかから子どもの声が聞こえる、ごくありふれた日常のひとコマから映像は始まります。住宅のコンクリート塀の上には、壁を見上げる1匹の猫がいました。

すると、壁に手をついておもむろに立ち上がった猫。壁の感触をしっかりと確かめて、気合いを入れます。

次の瞬間、両手を開いて壁を抱きかかえるような姿勢をとると、後ろ足を慎重に壁に乗せ、少しずつ上へと登り始めたのです。最初はゆっくりと、しかし両手と両足を器用に使って着実に登っていきます。

最後の部分は若干外側に出っ張っています。大丈夫なのか……と思ってしまいますが、心配は不要。スルスルっと登り切ると、出っ張り部分もひょいっと越えて、上階のテラスの奥へとあっという間に姿を消してしまいました。

動画を見た人からは、「すごすぎる」「まるで忍者のようだ！」「何事もなかったかのように立ち去ってクールだ」「キャットクライミングはオリンピックスポーツになるべきだし、最も愛らしいスポーツになるだろう」といった、猫の身体能力の高さを称賛するコメントが数多く寄せられていました。

また、動画を撮影した飼い主さんも「うちの猫がどうしてテラスにいるのか、やっと理解できた！」と驚いたようです。忍者のように壁を登るクールなスパイダーキャットを、ぜひ動画でチェックしてみてください。