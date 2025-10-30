¥ß¥¹¥¿¡¼¥¼¥íºå¿À¡¦ÀÐ°æ¤ÎÎÞ¤Ë¥Í¥Ã¥È¤â¡È¤â¤é¤¤µã¤¡É¡ÖÀÐ°æÂçÃÒ¤ÎÎÞ¤Ï¤¢¤«¤ó¡×¡Ö¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤Ê¤¤¤Ç¡×
¡¡¡þSMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡¡Âè5Àï¡¡ºå¿À2¡Ý3¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê2025Ç¯10·î30Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¡ÖSMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡×Âè5Àï¤Îºå¿À¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤¬30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ºå¿À¤¬2¡Ý3¤ÈµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤ÎÂçÃÝ¤¬»ý¤ÁÌ£¤ÎÄ¶¥¹¥í¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Þ¤¸¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¸ÅÁã¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÂÇÀþ¤òËÝ¤í¤¦¡£Ìµ»Íµå¤Î6²ó3°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ÈÊ¸¶ç¤Ê¤·¤Î¹¥Åê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤â2²ó¤ÎºäËÜ¤ÎÀèÀ©ÂÇ¤ËÂ³¤¡¢5²ó¤Ë¤Ïº´Æ£µ±¤¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯2ÈÖ¼ê¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ÎÄ¾µå¤òÃæÁ°¤Ë¤Ï¤¸¤ÊÖ¤¹Å¬»þÂÇ¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¡£º´Æ£µ±¤Ï¤³¤ì¤Ç5»î¹çÏ¢Â³ÂÇÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢Æ±°ì¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇÄ¹µÏ¿¤Ç¤¢¤ë24Ç¯·¬¸¶¡ÊD¡Ë¤Î5»î¹ç¡ÊÂè2¡Á6Àï¡Ë¤ËÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡¤À¤¬¡¢8²ó¤Ë3ÈÖ¼ê¡¦ÀÐ°æ¤¬ÌøÅÄ¤ËÄËº¨¤Î2¥é¥óÈïÃÆ¡£Æ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¡¢¥à¡¼¥É¤¬°ìÊÑ¤·¤¿¡£±äÄ¹10²ó¤Ë¤ÏÂè1Àï¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿Â¼¾å¤âÅêÆþ¤·¤¿¤¬¡¢11²ó¤ËÌîÂ¼¤Ë¾¡¤Á±Û¤·ÃÆ¤ò¸¥¾å¡£ÆüËÜ°ì¤Ø¤ÎÀï¤¤¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡¡½ªÀï¤¬·è¤Þ¤ë¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï±¦Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤ØºÇ¸å¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¸×ÅÞ¤«¤é¤ÎÇï¼ê¤¬ÌÄ¤ê»ß¤Þ¤ÌÃæ¡¢8²ó¤ËÆ±ÅÀ2¥é¥ó¤òÈïÃÆ¤·¤¿ÀÐ°æ¤ÎÌÜ¤Ë¤ÏÎÞ¤¬Éâ¤«¤ó¤À¡£²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤òÍÞ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤±¦ÏÓ¤Ë¡¢º£µ¨¤È¤â¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ò»Ù¤¨¤¿µÚÀî¤é¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¬¸ª¤ò¤¿¤¿¤¤¤ÆÎå¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐ°æ¤¬º£µ¨¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¼ºÅÀ¤òµö¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢4·î4Æü¤Îµð¿ÍÀï¤Î1»î¹ç¤À¤±¡£50»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤Ç¥×¥íÌîµåµÏ¿¤òÂçÉý¤ËÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿¡£»î¹çÁ°¤Þ¤Çº£µ¨¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â6»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢Á´¤ÆÌµ¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦ÌµÁÐ¤Ö¤ê¤Ç¡¢ÀÐ°æ¤ÎÎÞ¤Ë¤Ï¡È¤â¤é¤¤µã¤¡É¤¹¤ë¸×ÅÞ¤âÂ³½Ð¡£
¡¡X¤Ç¤Ï¡ÖÀÐ°æ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤è¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤Ê¤¤¤Ç¡×¡ÖÀÐ°æÂçÃÒ¤ÎÎÞ¤Ï¤¢¤«¤ó¡×¡ÖÀÐ°æ¤ÎÎÞ¤Ï¿É¤¤¤Ê¡×¡ÖÀÐ°æ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£µã¤«¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£