¡ÖÆüËÜ¸ì¤Ç¸À¤¨¤è¡ª¡×¥¢¥¸¥§¥ó¥À¡¢¥Ð¥¤¥¢¥¹¡¢¥í¡¼¥ó¥Á¡Ä¡Ä¡£¿¦¾ì¤Ç¤Î¡È¥«¥¿¥«¥Ê¸ì¡É¤Ë¥¤¥é¥Ã
»Å»ö¤Ç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«Æü¾ï¤Ç¤â¡Ö¥«¥¿¥«¥Ê¸ì¡×¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢°ìÉô¤Î¿Í¤Ë¤Ï¡ÖÊ¬¤«¤ê¤Å¤é¤¤¡×¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤Õ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡×¤ÈÉÔÉ¾¤òÇã¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡Û¥¿¥¿¥¿¥¿¥¿¥¿¥Ã¥¿¡¼¥ó¡ª¾å»Ê¤Î¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°²»¤¬¤¦¤ë¤µ¤¤¡Ä¡Ä
¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¶ì¾Ð¤¹¤ë¥Á¥¨¤µ¤ó¡Ê30ºÐ¡Ë¡£Èà½÷¤¬µ¢¹ñ¤·¤¿¤Î¤Ï25ºÐ¤Î¤È¤¡£³°»ñ·Ï´ë¶È¤Ë¶ÐÌ³¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢Èó¾ï¤ËÂº·É¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¿Í¤Î¾Ò²ð¤ÇÆüËÜ¤Î´ë¶È¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¤¤¤²ñ¼Ò¤À¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤Ä¤¤ÀèÆü¡¢°ÛÆ°¤·¤Æ¤¤¿Ä¾Â°¤Î¾å»Ê¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¡Ä¡£¤¤¤¤Ê¤ê¡Ø¥¢¥¸¥§¥ó¥À¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¡©¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡¢²¿¤Î¥¢¥¸¥§¥ó¥À¤Ç¤¹¤«¤ÈÊ¹¤ÊÖ¤·¤¿¤éº£Æü¤Î²ñµÄ¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£²ñµÄ¤Î¥¢¥¸¥§¥ó¥À¤Ê¤é¤¹¤Ç¤Ë¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢¥ª¥ì¤Î¤È¤³¤Ë¤ÏÍè¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
ºÆÅÙ¡¢¥á¡¼¥ë¤·¤¿¤é¡Ø¤³¤ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡¢¥¢¥¸¥§¥ó¥À¤À¤Ã¤Æ¤Ð¡Ù¤È¡£Èà¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï²ñµÄÍÑ¤Î»ñÎÁ¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¥¢¥¸¥§¥ó¥À¤Ã¤Æ»ñÎÁ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»×¤ï¤º¡Ø°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢±¢¤Ç¡Ø¥ª¥ì¤ò¥Ð¥«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤ÈÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡×
¤Á¤ã¤ó¤È¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Í¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢½ª¤ï¤ê¤«¤±¤Æ¤¤¤¿»Å»ö¤òÀººº¤·¡¢¼¡¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ëÄó¸À¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤ì¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢Èà¤Ï¤¤ç¤È¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤É¤¦¤ä¤é¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¡ÖÊó¹ð¡×ÄøÅÙ¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤Ë¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¤µ¤é¤Ë¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÍèµÒ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¡ØÈà½÷¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¤À¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤½¤ó¤Ê¤Ë¥¥ì¼Ô¤Ç¤¹¤«¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡ØºÙ¿È¤À¤«¤é¥¹¥«¡¼¥È¤¬»÷¹ç¤¦¤è¤Ê¤¢¡Ù¤ÈºÇ°¤ÎÈ¯¸À¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ï¡¢¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢½÷À¤Î³°¸«¤ò¤È¤ä¤«¤¯¸À¤¦¤Î¤Ïº£¤Î»þÂå¡¢¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡×
Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ê¤éÆüËÜ¸ì¤Ç¸À¤¨¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤À¤¬¡¢É½¤À¤Ã¤Æ¾å»Ê¤ËÆÍ¤Ã¤«¤«¤ë¤³¤È¤â¤è¤í¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¼«À©¤·¤¿¡£Âå¤ï¤ê¤ËÄ¾Â°¤Î¾å»Ê¤Î¤µ¤é¤Ë¾å¤ÎÉôÄ¹¤Ë¡¢¤³¤È¤Î¼¡Âè¤òÁÊ¤¨¤Æ¤ª¤¤¤¿¡£
ÉôÄ¹¤«¤é¤¿¤·¤Ê¤á¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÁê¼ê¤Ë°ÕÌ£¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¥«¥¿¥«¥Ê¸ì¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤é¡ÖÆüËÜ¸ì¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤¬¤è¤Ã¤Ý¤ÉÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤È¥Á¥¨¤µ¤ó¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ä¤Î¸ÀÍÕ¤Î¤É¤³¤ËÊÐ¸«¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÀèÆþ´Ñ¤Ê¤Î¤«¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¥Ð¥¤¥¢¥¹¤Ï¥Ð¥¤¥¢¥¹¤À¤è¡Ù¤ÈÆ¨¤²¤é¤ì¤Æ¡£ËÜ¿Í¤â¤¤Á¤ó¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¥¢¥µ¥ß¤µ¤ó¡Ê35ºÐ¡Ë¤Ï¤½¤¦¸À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆ±Î½¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î»×¤¤¹þ¤ß¤Ç¥«¥¿¥«¥Ê¸ì¤ò»È¤¦¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Î°Õ¿Þ¤òÃµ¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¡ÖÈà¤È°ì½ï¤Ë¼è°úÀè¤òË¬¤ì¤ëÌóÂ«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢µÞ¤Ë¡Ø¤³¤ì¤Ï¥ê¥¹¥±¤À¤Ê¡Ù¤È¡£¥É¥¿¥¥ã¥ó¤Ï¤ä¤Ð¤¤¤Ç¤¹¤è¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¹Ô¤«¤ì¤Ê¤¤¤È¡£
¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ÊÌ¤ÎÆü¤òÄó°Æ¤·¤Ê¤¤¤È¥ê¥¹¥±¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤È¸À¤¦¤È¡¢¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡£¥ê¥¹¥±¤Ï¡¢¥ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤À¤«¤é¥¥ã¥ó¥»¥ë¤È¤Ï°ã¤¦¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤é¡¢¡Ø¤Û¤ó¤È¡©¡Ù¤À¤Ã¤Æ¡£·ù¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡¢¥Ö¥ê¡¼¥Õ¥£¥ó¥°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤È¸À¤¦¤È¡¢¡Ø°ì½ï¤¸¤ã¤ó¡Ù¤È¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢Èà¤¬¥Ö¥ê¡¼¥Õ¥£¥ó¥°¤È¤¤¤¦¤È¤¤ÏÃ¯¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤«»öºÙ¤«¤ËÊ¹¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Ï¤ä°Õ»×ÁÂÄÌ¤¬¿Þ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤³¤È¤âÂ¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
Èà¤¬»È¤¦¡Ö¥í¡¼¥ó¥Á¡×¤â¡¢¥¢¥µ¥ß¤µ¤ó¤Ë¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£²¿¤«»Ï¤á¤ë¤È¤¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤â¡Ö¥í¡¼¥ó¥Á¤¹¤ë¡×¤È¸À¤¦¤Î¤À¤¬¡¢¡Ö¤½¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ëÎ©¤Á¾å¤²¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÈà½÷¤ÏÄûÀµ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ã±½ã¤Ë·×²è¤ò»Ï¤á¤ë¤Ê¤é¡ÖÎ©¤Á¾å¤²¡×¤Ç¤¤¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¤«¤é¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤âÈà¤Ï¡Ö¥í¡¼¥ó¥Á¡×¤ò»È¤¤¤¿¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢¼Ò³°¤Î¿Í¤Ë¤Ï¡Ö¿·¾¦ÉÊ¤ò»Ô¾ì¤ËÅêÆþ¤¹¤ë¡×¤È¸í²ò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¥«¥¿¥«¥Ê¸ì¤Ï´í¸±¤À¤È»×¤¦¡£Æü¾ï²ñÏÃ¤Ê¤é±Æ¶Á¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÆÃ¤Ë»Å»ö¤Î¾ì¤Ç¤Ï¡¢¸ß¤¤¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬°ã¤¦¤Î¤Ë¡¢¥«¥¿¥«¥Ê¸ì¤ÇÊ¬¤«¤ê¤¢¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥«¥¿¥«¥Ê¸ì¤ò»È¤Ã¤¿Êý¤¬¸¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¥¢¥µ¥ß¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖºÇ¶á¡¢ÆÃ¤Ë¥«¥¿¥«¥Ê¸ì¤¬²£¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¶ìÏ«¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ª¤ò¤¹¤¯¤á¤¿¡£
¢§µµ»³ ÁáÉÄ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
ÌÀ¼£Âç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¶È¡£ÃË½÷¤Î¿Í´ÖÌÏÍÍ¤òÃæ¿´¤Ë20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼èºà¤ò½Å¤Í¡¢½÷À¤ÎÀ¸¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÌäÂêÄóµ¯¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Îø°¦¤ä·ëº§¡¦Î¥º§¡¢À¤ÎÌäÂê¡¢ÉÏº¤¡¢¤Ò¤¤³¤â¤ê¤Ê¤ÉÉý¹¤¯¼¹É®¡£¼ñÌ£¤Ï¤¯¤Þ¥â¥ó¤ÎÄÉ¤Ã¤«¤±¡¢Íî¸ì¡¢²ÎÉñ´ì¤Ê¤É¸ÅÅµ·ÝÇ½´Õ¾Þ¡£
(Ê¸:µµ»³ ÁáÉÄ¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë)
¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡Û¥¿¥¿¥¿¥¿¥¿¥¿¥Ã¥¿¡¼¥ó¡ª¾å»Ê¤Î¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°²»¤¬¤¦¤ë¤µ¤¤¡Ä¡Ä
¤ä¤¿¤é¤È¥«¥¿¥«¥Ê¸ì¤ò»È¤¦¾å»Ê¡Ö»ä¡¢10ºÐ¤«¤é¿Æ¤Î»Å»ö¤Î´Ø·¸¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤Ç°é¤Ã¤¿¤Î¤Ç±Ñ¸ì¤Ï¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤±¤É¶ÐÌ³Àè¤Î¾å»Ê¤¬¤ä¤¿¤é¤ÈÊÑ¤Ê¥«¥¿¥«¥Ê¸ì¤ò»È¤¦¤Î¤Çº¤¤Ã¤Æ¤Æ¡×
¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¶ì¾Ð¤¹¤ë¥Á¥¨¤µ¤ó¡Ê30ºÐ¡Ë¡£Èà½÷¤¬µ¢¹ñ¤·¤¿¤Î¤Ï25ºÐ¤Î¤È¤¡£³°»ñ·Ï´ë¶È¤Ë¶ÐÌ³¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢Èó¾ï¤ËÂº·É¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¿Í¤Î¾Ò²ð¤ÇÆüËÜ¤Î´ë¶È¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ºÆÅÙ¡¢¥á¡¼¥ë¤·¤¿¤é¡Ø¤³¤ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡¢¥¢¥¸¥§¥ó¥À¤À¤Ã¤Æ¤Ð¡Ù¤È¡£Èà¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï²ñµÄÍÑ¤Î»ñÎÁ¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¥¢¥¸¥§¥ó¥À¤Ã¤Æ»ñÎÁ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»×¤ï¤º¡Ø°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢±¢¤Ç¡Ø¥ª¥ì¤ò¥Ð¥«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤ÈÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡×
¡ÖÆüËÜ¸ì¤Ç¸À¤¨¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤Î¾å»Ê¡¢±Ñ¸ì¤ÏÍý²ò¤»¤º¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤«¤é¥«¥¿¥«¥Ê¸ì¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤È¤¤¤¦»ÈÍÑÎã¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤Î¤À¤È¥Á¥¨¤µ¤ó¤Ï¸À¤Ã¤¿¡£
¤Á¤ã¤ó¤È¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Í¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢½ª¤ï¤ê¤«¤±¤Æ¤¤¤¿»Å»ö¤òÀººº¤·¡¢¼¡¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ëÄó¸À¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤ì¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢Èà¤Ï¤¤ç¤È¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤É¤¦¤ä¤é¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¡ÖÊó¹ð¡×ÄøÅÙ¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤Ë¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¤µ¤é¤Ë¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÍèµÒ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¡ØÈà½÷¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¤À¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤½¤ó¤Ê¤Ë¥¥ì¼Ô¤Ç¤¹¤«¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡ØºÙ¿È¤À¤«¤é¥¹¥«¡¼¥È¤¬»÷¹ç¤¦¤è¤Ê¤¢¡Ù¤ÈºÇ°¤ÎÈ¯¸À¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ï¡¢¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢½÷À¤Î³°¸«¤ò¤È¤ä¤«¤¯¸À¤¦¤Î¤Ïº£¤Î»þÂå¡¢¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡×
Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ê¤éÆüËÜ¸ì¤Ç¸À¤¨¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤À¤¬¡¢É½¤À¤Ã¤Æ¾å»Ê¤ËÆÍ¤Ã¤«¤«¤ë¤³¤È¤â¤è¤í¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¼«À©¤·¤¿¡£Âå¤ï¤ê¤ËÄ¾Â°¤Î¾å»Ê¤Î¤µ¤é¤Ë¾å¤ÎÉôÄ¹¤Ë¡¢¤³¤È¤Î¼¡Âè¤òÁÊ¤¨¤Æ¤ª¤¤¤¿¡£
ÉôÄ¹¤«¤é¤¿¤·¤Ê¤á¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÁê¼ê¤Ë°ÕÌ£¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¥«¥¿¥«¥Ê¸ì¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤é¡ÖÆüËÜ¸ì¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤¬¤è¤Ã¤Ý¤ÉÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤È¥Á¥¨¤µ¤ó¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
°Õ»×ÁÂÄÌ¤¬¿Þ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤ä¤¿¤é¤È¥«¥¿¥«¥Ê¸ì¤ò»È¤¦Æ±Î½¤¬¤¤¤Æ¡¢°Õ»×ÁÂÄÌ¤¬¿Þ¤ì¤Ê¤¤¤Èº¤ÏÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£²¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡Ö¥Ð¥¤¥¢¥¹¤«¤«¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡×¤È¤¹¤°¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡Ö»ä¤Î¸ÀÍÕ¤Î¤É¤³¤ËÊÐ¸«¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÀèÆþ´Ñ¤Ê¤Î¤«¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¥Ð¥¤¥¢¥¹¤Ï¥Ð¥¤¥¢¥¹¤À¤è¡Ù¤ÈÆ¨¤²¤é¤ì¤Æ¡£ËÜ¿Í¤â¤¤Á¤ó¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¥¢¥µ¥ß¤µ¤ó¡Ê35ºÐ¡Ë¤Ï¤½¤¦¸À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆ±Î½¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î»×¤¤¹þ¤ß¤Ç¥«¥¿¥«¥Ê¸ì¤ò»È¤¦¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Î°Õ¿Þ¤òÃµ¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¡ÖÈà¤È°ì½ï¤Ë¼è°úÀè¤òË¬¤ì¤ëÌóÂ«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢µÞ¤Ë¡Ø¤³¤ì¤Ï¥ê¥¹¥±¤À¤Ê¡Ù¤È¡£¥É¥¿¥¥ã¥ó¤Ï¤ä¤Ð¤¤¤Ç¤¹¤è¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¹Ô¤«¤ì¤Ê¤¤¤È¡£
¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ÊÌ¤ÎÆü¤òÄó°Æ¤·¤Ê¤¤¤È¥ê¥¹¥±¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤È¸À¤¦¤È¡¢¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡£¥ê¥¹¥±¤Ï¡¢¥ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤À¤«¤é¥¥ã¥ó¥»¥ë¤È¤Ï°ã¤¦¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤é¡¢¡Ø¤Û¤ó¤È¡©¡Ù¤À¤Ã¤Æ¡£·ù¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
»Å»ö¤Î¾ì¤Ç¤Ï´í¸±¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ö¥ê¡¼¥Õ¥£¥ó¥°¤·¤è¤¦¤È¸À¤ï¤ì¤Æ²ñµÄ¼¼¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¾å»Ê¤äÌò°÷¤Þ¤Ç¤¤¤Æ¤¬¤Ã¤Á¤ê¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡¢¥Ö¥ê¡¼¥Õ¥£¥ó¥°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤È¸À¤¦¤È¡¢¡Ø°ì½ï¤¸¤ã¤ó¡Ù¤È¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢Èà¤¬¥Ö¥ê¡¼¥Õ¥£¥ó¥°¤È¤¤¤¦¤È¤¤ÏÃ¯¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤«»öºÙ¤«¤ËÊ¹¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Ï¤ä°Õ»×ÁÂÄÌ¤¬¿Þ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤³¤È¤âÂ¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
Èà¤¬»È¤¦¡Ö¥í¡¼¥ó¥Á¡×¤â¡¢¥¢¥µ¥ß¤µ¤ó¤Ë¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£²¿¤«»Ï¤á¤ë¤È¤¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤â¡Ö¥í¡¼¥ó¥Á¤¹¤ë¡×¤È¸À¤¦¤Î¤À¤¬¡¢¡Ö¤½¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ëÎ©¤Á¾å¤²¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÈà½÷¤ÏÄûÀµ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ã±½ã¤Ë·×²è¤ò»Ï¤á¤ë¤Ê¤é¡ÖÎ©¤Á¾å¤²¡×¤Ç¤¤¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¤«¤é¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤âÈà¤Ï¡Ö¥í¡¼¥ó¥Á¡×¤ò»È¤¤¤¿¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢¼Ò³°¤Î¿Í¤Ë¤Ï¡Ö¿·¾¦ÉÊ¤ò»Ô¾ì¤ËÅêÆþ¤¹¤ë¡×¤È¸í²ò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¥«¥¿¥«¥Ê¸ì¤Ï´í¸±¤À¤È»×¤¦¡£Æü¾ï²ñÏÃ¤Ê¤é±Æ¶Á¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÆÃ¤Ë»Å»ö¤Î¾ì¤Ç¤Ï¡¢¸ß¤¤¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬°ã¤¦¤Î¤Ë¡¢¥«¥¿¥«¥Ê¸ì¤ÇÊ¬¤«¤ê¤¢¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥«¥¿¥«¥Ê¸ì¤ò»È¤Ã¤¿Êý¤¬¸¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¥¢¥µ¥ß¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖºÇ¶á¡¢ÆÃ¤Ë¥«¥¿¥«¥Ê¸ì¤¬²£¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¶ìÏ«¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ª¤ò¤¹¤¯¤á¤¿¡£
¢§µµ»³ ÁáÉÄ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
ÌÀ¼£Âç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¶È¡£ÃË½÷¤Î¿Í´ÖÌÏÍÍ¤òÃæ¿´¤Ë20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼èºà¤ò½Å¤Í¡¢½÷À¤ÎÀ¸¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÌäÂêÄóµ¯¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Îø°¦¤ä·ëº§¡¦Î¥º§¡¢À¤ÎÌäÂê¡¢ÉÏº¤¡¢¤Ò¤¤³¤â¤ê¤Ê¤ÉÉý¹¤¯¼¹É®¡£¼ñÌ£¤Ï¤¯¤Þ¥â¥ó¤ÎÄÉ¤Ã¤«¤±¡¢Íî¸ì¡¢²ÎÉñ´ì¤Ê¤É¸ÅÅµ·ÝÇ½´Õ¾Þ¡£
(Ê¸:µµ»³ ÁáÉÄ¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë)