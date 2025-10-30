◇第50回社会人野球日本選手権大会 1回戦 三菱重工West2ー3東邦ガス（2025年10月30日 京セラD）

8大会連続29度目出場の三菱重工Westは、序盤の優勢を生かせず3大会連続で初戦敗退を喫した。2―0の7回に同点とされると、9回1死一、三塁から4番打者にサヨナラ打を許した。

先発した1メートル61の新人左腕・坂尾浩汰は通路の奥で涙をぬぐっていた。自身に勝敗はついていない。しかし、大事な初戦を任されながら、チームを勝利に導けなかった申し訳なさからだった。

「若干疲れもあって、そこを見ての交代だったと思う。自分の実力のなさを感じました」

持ち味の粘りを存分に発揮した。2回は3安打で2死満塁、3回は自らのけん制悪送球などで2死三塁を招いたがホームは踏ませなかった。直球の最速は140キロに届くかどうか。相手先発で元ヤクルトの吉田大喜が140キロ台後半の直球を軸に13個の三振を奪った内容とは対照的な投球術を見せた。

森山誠監督は「どれだけピンチがあっても、自分らしく抑えて素晴らしい投球をしてくれた」と坂尾をねぎらい、結果的に継投策が勝敗を分けたことには「僕の判断ミスに尽きる。個人的にはもっと場数を踏まないと、と思います」と潔かった。

昨年のエース・竹田祐がドラフト1位でDeNA入りし、その穴を埋める存在の台頭を期したシーズンだった。坂尾は龍谷大平安（京都）から日大を経て入社。春から都市対抗予選を含め、多くの登板機会をもらい、信頼を勝ち取った。

「いろんなマウンドで投げさせてもらって、良い経験がたくさんできた。都市対抗は出られなかったんで、そこに出て1つでも上を目指せるように頑張りたいなと思います」

涙の乾いた目はしっかりと来季を見すえていた。