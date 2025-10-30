マギー、女子人気高いへそ出しファッション公開！ 「だろうね、だって可愛いもん」「足元カッコイイ」
モデルのマギーさんは10月29日、自身のInstagramを更新。へそ出しファッションを公開しました。
【写真】へそ出しスタイルのマギー
コメントでは「だろうね、だって可愛いもん」「可愛くてカッコイイ」「へそ出しLooks可愛い」「足元カッコイイ」「とてもお綺麗です！！大好きです！！」「マギ一さん美しい」「素敵」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】へそ出しスタイルのマギー
「可愛くてカッコイイ」マギーさんは「今日の服は女子人気高かった〜」とつづり、1枚の写真を投稿。鏡越しに自撮りをした全身ショットです。丈の短いトップスからはへそが見えていて、ガーリーな雰囲気と色気があふれています。脚の長さや顔の小ささも際立っており、圧巻のスタイルがよく分かります。
コメントでは「だろうね、だって可愛いもん」「可愛くてカッコイイ」「へそ出しLooks可愛い」「足元カッコイイ」「とてもお綺麗です！！大好きです！！」「マギ一さん美しい」「素敵」と、絶賛の声が寄せられました。
へそちら見せショットも！25日には「レザージャケットがずーっと欲しくて、やっと理想に出会えた！」とつづり、へそがちらりと見えるコーディネートを披露していたマギーさん。こちらもとても美しいです。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)