◇SMBC日本シリーズ2025 第5戦 ソフトバンク3―2阪神（2025年10月30日 甲子園）

パ・リーグ連覇のソフトバンクが本拠での初戦を落としてから4連勝で2020年以来5年ぶり12度目の日本一に輝いた。試合後、シリーズMVPに第2戦から4試合連続で計5安打を放ち、第2戦から4戦目まで3試合連発で計7打点を挙げた山川穂高内野手（33）が選出された。

初戦はスタメンを外れ、代打で四球を選んだ山川。第2戦で「6番・一塁」でスタメンに名を連ねると、両軍合わせてシリーズ1号となる3ランを放つなど5打数2安打5打点の活躍で勝利に貢献。舞台を敵地・甲子園に移して行われた第3戦では「4番・一塁」で先発し、1点を追う4回に2戦連発となる同点ソロを放ち3四球と全打席で出塁した。第4戦も4番に座わり2回に決勝弾となる先制ソロ。3戦連発の活躍でシリーズ制覇に王手を懸けた。そして迎えた第5戦。4戦連発はならなかったものの、4打数1安打と堅守で逆転勝利に貢献した。

3勝1敗と日本一に王手をかけた第5戦は7回まで0―2。しかし、8回に柳田が50試合連続無失点のプロ野球記録を樹立した「ミスターゼロ」石井から起死回生の同点2ランを左翼ポール際に放ち試合は振り出しに。この一発はシリーズ球団100号のメモリアルアーチで、巨人、西武に次いで3球団目となった。

延長に突入した11回、6番・野村が5番手としてマウンドに上がった村上から右翼席へ“日本一決定弾”を叩き込んだ。11回を松本裕樹が無失点に抑え、小久保監督はベンチで首脳陣と熱い抱擁を交わした。昨年はセ・リーグ3位から下克上で進出したDeNAに連勝スタートもまさかの4連敗。昨年のリベンジを果たし、小久保監督は指揮官として初の頂点に立った。