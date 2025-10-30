¡ÚGOAT¡ÛÎ¶¿´¤¬Á¯¤ä¤«¸å¤í²ó¤·½³¤ê¤Ç1R98ÉÃKOÄù¤á¡Ö¤³¤Î¾õ¶·¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¿·¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖGOAT¡ÊGREATEST¡¡OF¡¡ALL¡¡TIME¡Ë¡×¤Ï30Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖGOAT¡×¤Ï¡È¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥Õ¥§¥¹¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¿·¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌÏÍÍ¤Ï11·î1Æü¸á¸å4»þ¤«¤é¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·ÏÎóÁ´¹ñ6¶É¥Í¥Ã¥È¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿RISE¥ë¡¼¥ë/53.5¥¥í·ÀÌó/3Ê¬3R¡¦±äÄ¹1R¤ÇÀï¤¦Æá¿ÜÀîÎ¶¿´¡ÊTEAM¡¡TEPPEN¡Ë¤Ï¡È¥à¥¨¥¿¥¤MVP¡É¤Î¥Á¥ã¥é¡¼¥à¥À¥à¡¦¥Ê¥è¥Ã¥¯¥¨¡¼¥¿¥µ¥é¡Ê¥¿¥¤¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£¥ê¥ó¥°¥µ¥¤¥É¤Ë¤Ï·»¤ÎÅ·¿´¤¬¸«¼é¤ë¡£1¥é¥¦¥ó¥É¡ÊR¡Ë¡¢Î¶¿´¤Ïº¸¥¸¥ã¥Ö¡¢±¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡£º¸¥Ü¥Ç¥£¡¼¡¢º¸¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤¦¡£¤½¤Î¸å¤â¼ê¤ò´Ë¤á¤º¡¢±¦¸å¤í²ó¤·½³¤ê¤¬¥Ü¥Ç¥£¡¼¤Ë¥º¥Ð¥ê¡£1R1Ê¬38ÉÃ¤Ç¥Á¥ã¥é¡¼¥à¥À¥à¤òKO¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢Å·¿´¤È¤È¤â¤Ë²ñ¸«¤·¤¿Î¶¿´¤Ï¡ÖÃÏ¾åÇÈ¤Ê¤ó¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢ºÙ¤«¤¤µ»¤ÇÅÝ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤â¸¼¿Í¤Î³ÊÆ®µ»¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤«¤é¤Ï¤¤¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ï²¿¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ÇÉ¼ê¤Êµ»¤ÇÅÝ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£¶¯¹ëÁê¼ê¤ÎÁ¯¤ä¤«KO¤Ë¤Ï¡ÖÎý½¬¤«¤éÀ¨¤¤Ä´»Ò¤¬¤è¤¯¤ÆÆæ¤Î¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¼«¿®Ëþ¡¹¤ÇÎ×¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£12Ï¢¾¡¤·¤¿Î¶¿´¤Ï¡ÖTHE¡¡MATCH¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿»þÅÀ¤«¤é¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¬½ù¡¹¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¸½¾õ¤ò¤É¤¦¼«Ê¬¤¬ÊÑ¤¨¤ë¤Î¤«¤Ë³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÀÕÇ¤¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¤¤¤¯¡£°ìÈÌ¤ÎÁØ¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¥¥Ã¥¯³¦¤Î³×Ì¿¤ò¤¹¤ë³Ð¸ç¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤¿Å·¿´¤Ï¡ÖÃÏ¾åÇÈ±Ç¤¨¤¹¤ë»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¡£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤ÃÄÂÎ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢À¨¤¤¼«¿®¤È¤¤¤¦¤«±¦¤âº¸¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¿Í¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£1¸Ä1¸Ä¤ËÌöÆ°´¶¤È¤¤¤¦¤«²Ú¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¤È»×¤¦¡×¤È´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¥Ã¥¯³¦¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ï¡Ö¥Û¥ó¥È¥«¥ì¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤Ê¡£Äï¤À¤«¤é¤È¤«¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Í¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¹¤¬¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Û¤«¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤â¤¢¤ë¤·¡¢¿Í´ÖÌ£¤ò¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£Å·¿´¤Ï11·î¤Ë¤ÏÀ¤³¦Àï¤¬¹µ¤¨¤ë¡£Äï¤ÎÎ¶¿´¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°Õ¼±¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Æá¿ÜÀî²È¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬²¼¤¬¤ë¤È¤¢¤ì¤Ê¤ó¤Ç¤Ä¤Ê¤²¤ì¤¿¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È°ÂÅÈ¡Ê¤¢¤ó¤É¡Ë¤ÎÉ½¾ð¡£Å·¿´¤âÎ¶¿´°Ê¾å¤ÎKO¤Ç¤ÈÌä¤ï¤ì¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¾Ð¤¦¤È¡Ö¤¢¤¿¤ê¤Þ¤Ç¤¹¤è¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿¤·¡¢»î¹ç¤ò¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¤ª¸ß¤¤¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¿¤Þ¤Ë¤·¤«Îý½¬¤Ï¤·¤Ê¤¤¤¬À®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤ÆÇ¼ÆÀ¤·¤¢¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤ª¸ß¤¤ÀÚâøÂöËá¡Ê¤»¤Ã¤µ¤¿¤¯¤Þ¡Ë¤·¤Æ¡¢Áê¼ê¤¬¡Ê°æ¾å¡ËÂó¿¿¤À¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤À¤«¤é¥Û¥ó¥È¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÂÐÀïÁê¼ê¤ÎÌ¾Á°¤ò½Ð¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£