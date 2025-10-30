彼のドキドキ感を高められる♡ ちょっぴりオトナな「肌チラニットコーデ」をお届け！

Ray㋲イチの沼らせガールな乃木坂46・金川紗耶が男心に刺さる愛されニットをご紹介。そこで今回は、ちょっぴりオトナな「肌チラニットコーデ」を3つお届けします。ニットからのぞくすべすべな肌が目にとまれば、それだけで彼のドキドキ感を高めること間違いナシ♡

ちょっぴり色仕掛けな肌チラニット

今まで見せてこなかった部分のお肌を解禁！素肌とニットのコンビならやらしくないのに、確実にそそられるはず♡

ニットからのぞくすべすべな肌が目にとまれば、それだけで彼の心拍数もアップ。攻めすぎないよう小さな面積で肌見せするのが沼らせのヒケツです。

Cordinate 大胆なデコルテ見せでヘルシーな色気が増幅

ハイゲージニットで女っぽシルエットを強化♡ 品行方正なネイビーならエロくなりすぎずキレイなお姉さんを演出できちゃう。

フリルスリーブオフショルニット 9,790円／MERCURYDUO ルミネエスト新宿店  ショートパンツ 7,700円／RESEXXY カチューシャ 550円／WEGO ハートピアス 1,500円／accessoryshop mary ロングブーツ 14,960円／REDYAZEL ルミネエスト新宿店

Cordinate ふとした瞬間を狙うギリギリなお腹見せ♡

肌の露出をお腹だけにしぼれば、必然的に視線が集中♡ そうすれば彼のドキドキ感を高められちゃう。

ショートニット 7,920円／MERCU RYDUO ルミネエスト新宿店 小花柄スカート 19,800円／DEICY イヤリング 3,080円／Labikara シュシュ 550円／WEGO
メリージェーン 19,910円／A de Vivre

Cordinate 甘ふわニットと色気のカットオフが絶妙♡

二の腕好きのメンズって実は多い。だからこそ、全部を見せないカットオフで彼の妄想をジャックして。

カットオフニットワンピース 11,990円／ウィルセレクション ルミネエスト新宿店 レーススカーフ 550円／WEGO
ブーツ 14,960円／RANDA

撮影／花盛友里 スタイリング／笠原百合 ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI）モデル／金川紗耶（本誌専属）

金川紗耶

Ray編集部 副編集長 小田和希子