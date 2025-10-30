¡Ö£²£µ»þ¡¢ÀÖºä¤Ç Season2¡×¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¸ì¤ë㊙Î¢ÏÃ¡õ¸«¤É¤³¤í¡ÚÇÛ¿®Ãæ¡Û
¥É¥é¥ÞÀ©ºîÉô¤Î¹¾Àî¤Ç¤¹¡£
3²óÌÜ¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö£²£µ»þ¡¢ÀÖºä¤Ç Season2¡×¤ÏÁ°²ó¤ÎÅê¹Æ¸å¡¢3ÏÃ¡¢4ÏÃ¤ÈÊüÁ÷¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª³Ú¤·¤ßÄº¤±¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ¢ÏÃ¤ò¾¯¤·¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã3ÏÃ¡ÖÎø¿Í¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¡×¡ä
2ÏÃ¤Ç¤¢¤ï¤äÊÌ¤ì¤ë¤«¡©¤È¤Ê¤Ã¤¿±©»³¤ÈÇòºê¤Ç¤¹¤¬¡Ä
ÌÀÌî¤µ¤ó¤È±©»³¡¢Çòºê¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò·Ð¤Æ2¿Í¤ÏÆ±À³¤Ø¡Ä¤È¤¤¤¦Å¸³«¡¢·Þ¤¨¤¿3ÏÃ¤Ç¤Ï°ú±Û¤·¡¢Æ±À³¡¢¤½¤·¤ÆÉñÂæÊÔ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸¶ºî¤Ç¤Ï2¿Í¤ÏÆ±À³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ±¤¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤à¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¤¹¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¤è¤ê¿ÆÌ©¤Ê2¿Í¤ÎÊë¤é¤·¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¯¡¢²ÆÌîÀèÀ¸¤Ë¤´ÁêÃÌ¤Î¾å¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊµÓËÜ¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ú±Û¤·¤Î¤¯¤À¤ê¤Ï¸¶ºî¤ÎÈÖ³°ÊÔ¡Ö203¹æ¼¼¡×¤È¤¤¤¦ÂçÊÑÁÇÅ¨¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÅÚÂæ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Ã´Åö¤Î³áÀî¤µ¤ó¤«¤é¤â¡Ö203¹æ¼¼¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¤¼¤Ò¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤âÂç¹¥¤¤ÊÏÃ¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¸¶ºî¤ò¿¼¤¯¿¼¤¯°¦¤¹¤ë¿·¸¶¤µ¤ó¤â³Æ½ê¤Ç¡Ö¤³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥ÉÂç¹¥¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸¶ºî¤ÏÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ç¤âÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Ï¤¼¤Ò¡Ä¡ª
Season1¤Î²óÁÛ¤âÆþ¤ê¡¢·è¤áÂæ»ì¤Î¡Ö¤¤Ã¤È¼¡¤ÎÉô²°¤â¤¹¤°ÆÃÊÌ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤«¤é¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¿¥¤¥È¥ë¥Ð¥Ã¥¯¡£
¤â¤¦Ìá¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë»þ¤Î°¥½¥¤ÈÌ¤Íè¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¥°¥Ã¤È¤¤Þ¤¹¡£
¸¶ºî¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤È2¿Í¤Î¤ª¼Çµï¡¢°ÂÀî´ÆÆÄ¤Î±é½Ð¤¬Èþ¤·¤¯¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤Ç¤·¤¿¡£
Season1¤ÈÆ±¤¸¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÇòºê¡¢±©»³¤Î²È¤Ç¥í¥±¤ò¤·¤¿²æ¡¹¤â¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤Á¤ç¤Ã¤È¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÉñÂæ¡Ö±«¤ÈØò²ù¡×¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡£¸¶ºî¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦Å¸³«¤Ë¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤¯2¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1¤Ä¤Ï¡¢¸¶ºî¤Ç¤ÏÇòºê¤À¤±¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿ÉñÂæ¤Ë±©»³¤â»²Àï¤µ¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢2¿Í¤Ë1¤Ä¤ÎÌò¤òÃ¥¤¤¹ç¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¸µ¡¹¤Ï¤³¤ì¤ÏµÓËÜ²È¤ÎÀÄÄÍ¤µ¤ó¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖÎø¿ÍÆ±»Î¤Ç¡¢ÇÐÍ¥Æ±»Î¤¬Ìò¤òÃ¥¤¤¹ç¤¦¡£¤³¤ì¤ÏBL¥É¥é¥Þ¤Ç·ÝÇ½³¦¤â¤Î¤À¤«¤é¤³¤½¤ä¤ì¤ëÌÌÇò¤¤Å¸³«¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢³Î¤«¤Ë¡ª¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¥Ò¥ê¥Ò¥ê´¶¤Î¶¯¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡¤Ë¡¢±©»³¤¬¡ÖÉñÂæ¤Î¸¶ºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¾®Àâ¤¬Á°¤«¤é¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¡£
¤³¤ÎÉôÊ¬¤â¥É¥é¥Þ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ç¤¹¡£
±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤ÏÇÐÍ¥¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Çºî¤ê¾å¤²¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬»²²Ã¤¹¤ë¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸ÄÊÌ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶ºî¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¤«¤é¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊºîÉÊ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤«¤é¡¢ºî²ÈÀ¤Î¶¯¤¤¤â¤Î¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¤â¤Î¤À¤«¤é¡Ä¤Ê¤É¤Ê¤É¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡Ö±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤Ê¤é¤Ê¤ó¤Ç¤â¡×¤È¤¤¤¦»þ´ü¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¥®¥ã¥é¤Ê¤É¤Î¾ò·ï¤¬¤¤¤¤¤«¤é¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤âÎ©ÇÉ¤ÊÍýÍ³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤ÇÉÁ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤¤¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢»þ¤Ë¶¥¤¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢»þ¤Ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¹ç¤Ã¤Æ²¿¤«¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Î¡¢ÉñÂæÎ¢¤À¤Ã¤¿¤êÇ®ÎÌ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÆþ¤ê¸ý¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤¬3ÏÃ¤È¤¤¤¦²ó¤Ç¤·¤¿¡£
¶ðÌÚº¬¤µ¤ó¡¢¿·¸¶¤µ¤ó¡¢±§º´¤µ¤ó¡¢²ÆÀ¸¤µ¤ó¡¢°¤º´Ã¤Èþ¤µ¤ó¤â¤½¤ì¤¾¤ì¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÌò¤òÃ¥¤¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸Ä¡¹¿Í¤Ç»×¤¤Æþ¤ì¤¬¸ì¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤¢¤ë¤³¤È¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²ù¤·¤¤»×¤¤¤â´ò¤·¤¤»×¤¤¤â¤¿¤¯¤µ¤óÊú¤¨¤Æ¤¤¿¡£
µÓËÜ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤½¤ì¤ò±éµ»¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ë¼ý¤Þ¤êÀÚ¤é¤Ê¤¤ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬»ý¤ÄÆÈÆÃ¤Î¶ÛÄ¥´¶¤ä¹âÍÈ´¶¤¬¡¢¤³¤Î3¡¢4ÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤Ë¾¯¤·¤Ç¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¤é´ò¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÂè4ÏÃ¡ÖÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡ä
4ÏÃ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Ê²ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ÎºÇ¤¿¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¡¢±©»³¤ÈÇòºê¤¬±éµ»¤ÇÄ¾ÀÜÂÐ·è¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¡£
ÆÃ¤Ë±©»³¤Èº´µ×´Ö¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢±©»³¡¢º´µ×´Ö¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¶ðÌÚº¬¤µ¤ó±§º´¤µ¤ó¤Î±éµ»¤È¤·¤Æ¤â¡¢¿·Á¯¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Ê¤«¤Ê¤«Â¾¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¤ä¤ì¤Ê¤¤ÆÃ¼ì¤ÊÆâÍÆ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊüÁ÷¤·¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤«¤é¡ÖÈó¾ï¤Ë¸«±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤òÄº¤±¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÏÃ¤Ç½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ëÇÐÍ¥¤¿¤Á¡¢¤½¤·¤ÆÎø¿Í¤È¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¶¥¤¤¹ç¤¦¤È¤¤¤¦Ê£»¨¤Ê¿´»ý¤Á¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¤¯¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¸¶ºî¤Ç¤âÇòºê¤¬±©»³¤È°ì»þÅª¤Ëµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¤È¤¤¤¦¤¯¤À¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¡ÖËã¿åÃÇ¤Á¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¤¿¤À¡¢¸¶ºî¤Ç¤ÏÉñÂæ¤Î·Î¸Å¤Ç¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤¿Çòºê¤¬¡¢±©»³¤Ë´Å¤¨¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´º¤¨¤Æµ÷Î¥¤ò¤ª¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ç¤·¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¤½¤ì¤ò¡Ö¤ª¸ß¤¤¤¬¥é¥¤¥Ð¥ë¤À¤«¤é¡×¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯Æ±À³¤·¤¿¤Î¤Ë¤â¤¦µ÷Î¥¤òºî¤ë¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦¥Ä¥Ã¥³¥ß¤â»¶¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±©»³¤Î¡Ö¤½¤ì¤¸¤ã²ÈÄíÆâÊÌµï¤À¤è¡×¤È¤¤¤¦Âæ»ì¤¬¤Û¤Û¤¨¤Þ¤·¤¤¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬È¿±þ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢´ò¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
»°¸¶¤ÎÅÐ¾ì¤Ë´î¤ó¤Ç²¼¤µ¤Ã¤¿Êý¤âÂ¿¤¯¡Ä¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡£»ä¤âÂç¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¤§»°¸¶¡£
¼Ä¸¶¤µ¤ó¤ÎÎÏ¤ÎÈ´¤±¤¿¡¢¤Ç¤â¥Ô¥ê¥ê¤È¤¹¤ë¤ª¼Çµï¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡£¡Ö×ÖÅÙ¥¼¥í¥Ü¡¼¥¤¡×¤ÎÌ¿Ì¾¼Ô¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡¢»°¸¶¡£
¤Þ¤À¤Þ¤ÀÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç°ú¤Â³¤»°¸¶¤µ¤ó¤Î½Ð¶Ð¤ò¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
4ÏÃ¤Î½ªÈ×¤ÏÆó¿Í¤¬¤ª¸ß¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤òÇ§¤á¤Ä¤Ä¡¢ÂÇ¤ÁÌÀ¤±¹ç¤¦¡¢Season2¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥é¥Ö¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥¹¥·¡¼¥ó¤ä¥Ù¥Ã¥É¥·¡¼¥ó¤À¤±¤¬¥é¥Ö¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
Season1¡¢2¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¶ðÌÚº¬¤µ¤ó¤È¿·¸¶¤µ¤ó¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿»þ´Ö¤Î¾å¤ËÀ®¤êÎ©¤Ã¤¿¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤ò¤ªÆó¿Í¡¢°ÂÀî´ÆÆÄ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÎÏ¤Ç¸«±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë½ÐÍè¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¼«Éé¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÂè5ÏÃ¡ÖÁª¤Ó¤¿¤¤Áª¤Ð¤ì¤¿¤¤¡×¡ä
¤½¤·¤Æ¤¤¤è¤¤¤è¡¢ºòÈÕÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè5ÏÃ¡ª
4ÏÃ¤Þ¤Ç¤Ï°ÂÀî´ÆÆÄ¤Î±é½Ð¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢5ÏÃ¤«¤é¤ÏË§²ì´ÆÆÄ¤Ë¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¡£
ÌÀÌî¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿°ì¸À¤«¤é´¬¤µ¯¤³¤ë¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¡¢¤½¤·¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¹ÔÊý¤Ë¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¤â¸«¤É¤³¤í¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢5ÏÃ¤Î¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤Ï¤½¤ì¤È¤Ï¤Þ¤¿ÊÌ¤Î°ÕÌ£¤Ç¤¼¤Ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤âÇÛ¿®¤Ç¤â¡¢¤¼¤Ò°ú¤Â³¤¡Ö£²£µ»þ¡¢ÀÖºä¤Ç Season2¡×
¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¤ª´ó¤»Äº¤¤¤¿¼ÁÌä¤Ø¤Î¤ªÅú¤¨¡ä
¸ø¼°SNS¤Ê¤É¤Ë¤ª´ó¤»Äº¤¤¤¿¤´¼ÁÌä¤ÎÃæ¤«¤é¤¤¤¯¤Ä¤«¤ªÅú¤¨¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¹õÌÚ¤ÎÃÂÀ¸ÈëÏÃ
¹õÌÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢µÓËÜ³«È¯¤ÎÃæÈ×¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤·¤¿¡£
Season2¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤·¤¯½Ð¤Æ¤¯¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ã¯¤ò¼ç¼´¤ËÃÖ¤¯¤«¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯Ì¤·èÄê¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£
¸¶ºî¤Ç¤¤¤¨¤ÐËÜÍè¡¢Ãë¤Î¤æ¤á¤ÎÂ³ÊÔ±Ç²è¤Î»þ¤Ë»³À¥¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´û¤Ë¥É¥é¥Þ¤ÎSeason1¤ÇÅÐ¾ì¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡Ä
¤Ç¤Ï¸¶ºî¤Ç¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÎÉñÂæ±é½Ð²È¤Î¸¶ÅÄ¡©¡ÊºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÀÄ»³¤È¤¤¤¦±é½Ð²È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ë¤¢¤ë¤¤¤Ï¡ÖÃë¤Î¤æ¤á¡×¤Ë¿·¥¥ã¥é¤ò½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÁ´ÂÎ¤òÀß·×¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢½øÈ×¤Ë¡ÖÃë¤Î¤æ¤á¡×¤òÁÈ¤ß¹þ¤ß¡¢3ÏÃ°Ê¹ß¤Ç¡ÖÉñÂæÊÔ¡×¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢°ìÈÖ¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤·¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¹õÌÚ¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹õÌÚ¤Î¸µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¸¶ºî¤Ë¤â¤¤¤Æ¡¢±é½Ð²È¤Î¸¶ÅÄ¤¬Çòºê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Èà¤Ç·Î¸Å¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¤«¤Ä±©»³¤ÈÇòºê¤Î´Ø·¸¤Ë¤â±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤«¡Ä¡©¤½¤ì¤Ï¤³¤ÎÀè¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥É¥é¥ÞËÜÊÔ¤µ¤Ê¤¬¤é¡¢¹õÌÚ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥¤¥ó¤Î¼ã¼ê4¿Í¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢5¿ÍÌÜ¤È¤¤¤¦¼ã¼ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢²æ¡¹¤âÂçÊÑ³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²ÆÀ¸¤µ¤ó¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬È´·²¤Ç¡¢¤ª´ê¤¤¤µ¤»¤ÆÄº¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·è¤Þ¤Ã¤¿ºÂÁÈ¤Ë¸å¤«¤éÆþ¤ë¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤°¤ËÆëÀ÷¤ó¤ÇÄº¤¡¢¿·¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï´ò¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡£º£ÆüÊüÁ÷¤Î5ÏÃ°Ê¹ß¤â¤É¤ó¤É¤ó³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÇÀ§Èó¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¢Season2¤Ï¤¤¤Ä¤«¤é¹½ÁÛ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«
Season2¤Î¹½ÁÛ¤Ï¡¢¼Â¤ÏSeason1¤ÎÊüÁ÷½ªÈ×¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤ÇÎÉ¤¤·Á¤ÇÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¸µ¡¹¸¶ºî¤Ë¤Þ¤À¤ä¤ê¤¿¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¤Þ¤µ¤·¤¯ÉñÂæÊÔ°Ê¹ß¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤¹¡Ë
Season1¼«ÂÎ¤ò²ÆÌîÀèÀ¸¤Ë¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤ÆÄº¤±¤¿¤À¤í¤¦´¶¿¨¤ò¸µ¤Ë¡¢²ÆÌîÀèÀ¸¥µ¥¤¥É¤Ë¤â¡ÖÂ³ÊÔ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤ÏÀè¤ó¤¸¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡¢DVD¤äBlu-ray¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡¢U-NEXTÂ¾¤Ç¤ÎÇÛ¿®¡¢¥°¥Ã¥ºÅ¸³«¤Ê¤É¤âÎÉ¤¤·Á¤ÇÅ¸³«¤Ç¤¡¢Ç¯Ëö¤ÎË½§¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎºÝ¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ï¡ÖÂ³ÊÔ·èÄê¡ª¡×¤È¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÀµ¼°·èÄê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¥ã¥¹¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¶¦¤Ë¡ÖÀäÂÐ¤ä¤ê¤¿¤¤¤Í¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¤Î¡ÖSEE YOU IN 2025¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»Ä¤·¤ÆÇ¯Ëö¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯6·î¤Ë¾ðÊó²ò¶Ø¤¬½ÐÍè¡¢»£±Æ¡¢ÊüÁ÷¤È¿Ê¤ß¡Ä¡£
º£¤³¤¦¤·¤Æ³§ÍÍ¤Ë¤ªÁ÷¤ê¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¹¾Àî¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¿Í
¤³¤ì¤Þ¤Ç±Ç²è¡ÖÌ¾ÉÕ¤±¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤ÍÙ¤ê¡×¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¥ì¥×¥ê¥« ¸µºÊ¤ÎÉü½²¡×¡Ö£²£µ»þ¡¢ÀÖºä¤Ç¡×¡ÖÅìµþ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÆü¡×¡ÖËÍ¤Î»Ð¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ý¥¹¥È¥Þ¥ó¡×¡Ö¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼MON¡×¤Ê¤É¤òÃ´Åö¡£
