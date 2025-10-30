東京を捨てナゼ移住？世界20カ国で喝采！NHKドラマにも…女性2人山暮らし生活
都会を離れ、鹿児島県北部の山の中で自給自足の共同生活を送る勝部さんと鹿島さん。ここは冬に-15℃を記録する県内でも屈指の極寒地。そんな過酷な場所で、手植えの米作りや薪ストーブで秘境生活を送る。
実は2人は、世界20カ国でスタンディングオベーションを受けるスゴイ人！NHKドラマ『はつ恋』のエンディングに出演したことも！？東京で暮らしていた2人が、ナゼ山奥に移住したのか？その驚きの理由と共同生活の謎に迫る！
【MC】
ユースケ・サンタマリア、加藤綾子
【ゲスト】
木村多江
