プロレスラー・ジャガー横田（64）の夫で「ジャガークリニック」を経営する医師・木下博勝氏（57）が30日に自身のインスタグラムを更新し、高齢者の医療費を巡る問題について言及した。

木下氏は「高齢者医療費『3割負担』の拡大議論が本格化しているのをご存知ですか？厚生労働省は、70歳以上でも現役世代と同じ『3割負担』とする人を増やす方向で議論を進めています。これまでは、70〜74歳は2割負担、75歳以上は1割負担（ただし一定の所得がある人は3割）という仕組みでした」と切り出す。

「『高齢者の医療費が膨らむ一方で、現役世代の保険料は限界。支え合いの仕組みを守るには、支払い能力のある高齢者も応分の負担をすべき』『公平な制度にすることで、若い世代が安心して子育てや将来設計をできる』、という賛成の意見と、『年金生活でギリギリの高齢者にまで一律で3割負担は酷』『収入の線引きは難しく、細かく見ないと“取りすぎ”になる』『医療費を気にして受診控えが増えれば、かえって重症化して医療費が膨らむ』と反対の声も有ります」と紹介した。

また「個人的には、現役世代の負担軽減は絶対に必要と考えます。でも、70歳を過ぎてもまだ働いている方と、年金だけで暮らす方を同じに扱うのは無理があるのでは、と感じます。『公平』と『生活への影響』――どちらを優先するか、とても難しいテーマです」と、医師の視点で考えを巡らせていた。