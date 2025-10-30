◇SMBC日本シリーズ2025 第5戦 ソフトバンク３―２阪神（2025年10月30日 甲子園）

パ・リーグ連覇のソフトバンクが本拠での初戦を落としてから4連勝で2020年以来5年ぶり12度目の日本一に輝いた。昨年はセ・リーグ3位から下克上で進出したDeNAに連勝スタートもまさかの4連敗。昨年のリベンジを果たし、小久保裕紀監督（54）は指揮官として初の頂点に立った。

かつての同僚である阪神・大竹の前に打線が沈黙。5回2死までパーフェクトに抑えられた。

2点を追う7回2死一、2塁で登場した代打・近藤も見逃し三振に終わり万事休すと思われたが、8回に柳田が起死回生の同点2ランを放った。50試合連続無失点のプロ野球記録を樹立した石井が投じた150キロの外角直球を左翼ポール際に。シーズンわずか1失点男から放ったシリーズ球団100号のメモリアルアーチで試合を土壇場に振り出しに戻した。

試合は2―2のまま延長戦に突入。同点のまま迎えた11回、先頭の野村が10回からマウンドに上がった村上から右翼席に勝ち越し弾を放ち勝負あり。最後は松本裕が締め、初戦黒星から4連勝で5年ぶりの日本一をつかみ取った。

先発の有原は5回途中2失点。継投になると、ブルペン陣が7回以降は阪神打線に得点を許さず、劇的な逆転日本一を呼び込んだ。

▼柳田 打ったのは真っすぐ。いいスイングができました。

▼野村 打ったのは真っすぐです。もう必死に食らいついていくことだけでした。食らいついていけた結果がホームランと最高の結果になってくれました。