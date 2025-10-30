◇プロ野球 日本シリーズ第5戦 ソフトバンク3−2阪神(30日、甲子園球場)

阪神がソフトバンクとの日本シリーズ第5戦を延長戦で敗れ、日本一とはなりませんでした。

阪神は2回、先頭の佐藤輝明選手がヒットで出塁するも、盗塁に失敗。それでも2つのフォアボールで2アウト1塁2塁を作ると、坂本誠志郎選手がレフトへタイムリーを放ち、先制点を挙げます。

先発の大竹耕太郎投手は68キロの超スローボールを駆使するなど、ソフトバンク打線を翻弄（ほんろう）。2回にはこのシリーズ3試合連続本塁打をマークしている山川穂高選手を見逃し三振に仕留めるなど4回まで無安打投球を見せます。

打線は5回に大竹投手がセンターへのヒットで出塁。続く近本光司選手もライトへヒットを放つなど、2アウト1塁2塁とします。ここで打席に立った4番の佐藤選手が2番手・ヘルナンデス投手からタイムリーを放ち、追加点を挙げました。

しかし8回、3番手の石井大智投手が先頭にヒットを許すと1アウトから柳田悠岐選手と対戦。初球、アウトコース低めのストレートを投げるとレフトスタンドへ運ばれホームラン。シーズン53試合でわずか1失点の石井投手がまさかの2ランを浴び同点となりました。

9回は岩崎優投手が無失点で抑えると試合は延長戦へ。10回からは第1戦で7回1失点で勝利投手となった村上頌樹投手がマウンドに上がると周東佑京選手にエラーで出塁を許すなど2アウト1塁2塁とされますが、栗原陵矢選手をレフトフライに仕留めます。しかし11回、回またぎとなった村上投手は先頭の野村勇選手にソロホームランを被弾し勝ち越しを許しました。

窮地に追い込まれた阪神は先頭の佐藤選手がフォアボールで出塁、しかし大山悠輔選手がセンターフライ、木浪聖也選手がショートゴロに倒れると、この日2安打の郄寺望夢選手はセカンドゴロで3アウト。激戦の末、敗れた阪神は1勝4敗で日本シリーズ敗退、2023年以来の日本一とはなりませんでした。