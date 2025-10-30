◇SMBC日本シリーズ2025 第5戦 阪神2−3ソフトバンク（2025年10月30日 甲子園）

「SMBC日本シリーズ2025」第5戦の阪神―ソフトバンク戦が30日に行われ、阪神が2−3と逆転負けを喫し、2年ぶりの日本一を逃した。

先発の大竹が持ち味の超スローボールをまじえながら、古巣ソフトバンク打線を翻ろう。無四球の6回3安打無失点と文句なしの好投を見せた。

打線も2回の坂本の先制打に続き、5回には佐藤輝がソフトバンク2番手・ヘルナンデスの直球を中前にはじき返す適時打で追加点。佐藤輝はこれで5試合連続打点となり、同一シリーズの最長記録である24年桑原（D）の5試合（第2〜6戦）に並んだ。

だが、8回に3番手・石井が柳田に痛恨の2ラン被弾。同点とされ、ムードが一変した。延長10回には第1戦で先発した村上も投入したが、11回に野村に勝ち越し弾を献上。日本一への戦いは幕を閉じた。

終戦が決まると、チームは右翼スタンドへ最後のあいさつ。同点被弾を許した石井は涙をこらえきれなかった。

第1戦勝利からの3連敗で土俵際へ追い込まれた阪神。今回の阪神のように先勝から3連敗したケースは過去12度あるが、逆転Vは1955年の巨人しかなくV率8.3％。また、1勝2敗から王手をかけられたケースは過去25度あるが、逆転で日本一になったのは前記55年の巨人しかなくV率は4％だった。

70年ぶりの奇跡を信じ、甲子園はこの日も満員のファンが押し寄せたが、残念ながらソフトバンクの胴上げを見ることになった。