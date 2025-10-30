King & Prince¡¢¥ª¥ê¥³¥ó½é¤ÎµÏ¿Ã£À®¡¡1st²»³Ú±ÇÁüºîÉÊ¤«¤é8ºîÏ¢Â³¤Ç3ÉôÌçÆ±»þ1°Ì
King & Prince¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢2¿ÍÂÎÀ©½é¤Î¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿²»³Ú±ÇÁüºîÉÊ¤¬¡¢¡Ø¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö±ÇÁü¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¤Ç3ÉôÌçÆ±»þ1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
30Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Æ±¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¡¢King & Prince¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò±ÇÁü²½¤·¤¿¡ØKing & Prince LIVE TOUR 24-25 ¡ÁRe:ERA¡Á in DOME¡Ù¤¬¡¢DVD4.5ËüËç¡¢Blu-ray Disc8.0ËüËç¤òÇä¤ê¾å¤²¡¢¡Ø½µ´ÖDVD¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¤È¡Ø½µ´ÖBD¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¤È¤â¤Ë½éÅÐ¾ì1°Ì¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢²»³ÚºîÉÊ¤ÎDVD¤ÈBD¤ò¹ç·×¤·¤¿¡Ø½µ´Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯DVD¡¦BD¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¹ç·×Çä¤ê¾å¤²12.4ËüËç¤Ç½éÅÐ¾ì1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Á°ºî¡ØKing¡õ Prince LIVE TOUR 2023 ¡Á¥Ô¡¼¥¹¡Á¡Ù¡Ê2024Ç¯3·î25ÆüÉÕ¡Ë¤ËÂ³¤¡¢8ºîÏ¢Â³¡¦ÄÌ»»8ºîÌÜ¤Î±ÇÁü3ÉôÌçÆ±»þ1°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ç¡¢¥ª¥ê¥³¥ó»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¡È1st²»³Ú±ÇÁüºîÉÊ¤«¤é8ºîÏ¢Â³±ÇÁü3ÉôÌçÆ±»þ1°Ì¡É¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢2024Ç¯10·î¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Æ±Ì¾¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤ÎÄÉ²Ã¸ø±é¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯5·î10Æü¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤¿¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤è¤ê¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò±ÇÁü²½¤·¤¿ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2025/11/3ÉÕ¡Ë