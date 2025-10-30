¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡Ö·¿¤Ë¤Ï¤á¤Ê¤¤¡×¤Ò¤é¤á¤ºÓÇÛ´Ó¤¥ê¥Ù¥ó¥¸½éÆüËÜ°ì¡ª¥Ê¥¤¥ó¤Ë¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×
¡¡¡þSMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡¡Âè5Àï¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯3¡½2ºå¿À¡Ê2025Ç¯10·î30Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬ËÜµò¤Ç¤Î½éÀï¤òÍî¤È¤·¤Æ¤«¤é4Ï¢¾¡¤Ç2020Ç¯°ÊÍè5Ç¯¤Ö¤ê12ÅÙÌÜ¤ÎÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£ºòÇ¯¤Ï¥»¡¦¥ê¡¼¥°3°Ì¤«¤é²¼¹î¾å¤Ç¿Ê½Ð¤·¤¿DeNA¤ËÏ¢¾¡¥¹¥¿¡¼¥È¤â¤Þ¤µ¤«¤Î4Ï¢ÇÔ¡£ºòÇ¯¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¡Ê54¡Ë¤Ï»Ø´ø´±¤È¤·¤Æ½é¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡7²ó¤Þ¤Ç0¡½2¡£¤·¤«¤·¡¢8²ó¤ËÌøÅÄ¤¬50»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤Î¥×¥íÌîµåµÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤¿¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥¼¥í¡×ÀÐ°æ¤«¤éµ¯»à²óÀ¸¤ÎÆ±ÅÀ2¥é¥ó¤òº¸Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¤ËÊü¤Á»î¹ç¤Ï¿¶¤ê½Ð¤·¤Ë¡£¤³¤Î°ìÈ¯¤Ï¥·¥ê¡¼¥ºµåÃÄ100¹æ¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¢¡¼¥Á¤Ç¡¢µð¿Í¡¢À¾Éð¤Ë¼¡¤¤¤Ç3µåÃÄÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡±äÄ¹¤ËÆÍÆþ¤·¤¿11²ó¡¢6ÈÖ¡¦ÌîÂ¼¤¬5ÈÖ¼ê¤È¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿Â¼¾å¤«¤é±¦ÍãÀÊ¤Ø¡ÈÆüËÜ°ì·èÄêÃÆ¡É¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£11²ó¤ò¾¾ËÜÍµ¼ù¤¬Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤Ç¼óÇ¾¿Ø¤ÈÇ®¤¤ÊúÍÊ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¡¡ÃË¤ËÆó¸À¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Í¸À¼Â¹Ô¤ÎÆ¹¾å¤²¤ÏÄË²÷¤À¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤¬¸×ÅÞ¤Ë¸þ¤±¤¿¥ê¥Ã¥×¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¸½¼Â¤Ë¤·¡¢¥Ê¥¤¥ó¤Ë¾Ð´é¤Ç¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤ë¤È¹Ã»Ò±à¤ÎÌë¶õ¤Ë¸½Ìò»þÂå¤ÎÇØÈÖ¹æ¤ÈÆ±¤¸9ÅÙÉñ¤Ã¤¿¡£
¡¡6·î22Æü¤ËÀ»ÃÏ¤Ç¸òÎ®ÀïÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¸å¡¢¥ê¡¼¥°3°Ì¤À¤Ã¤¿»Ø´ø´±¤Ï¡Ö½©¤Ë¥»¡¦¥ê¡¼¥°1°Ì¤Îºå¿À¤µ¤ó¤ÈÀï¤¨¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡£Â¿Ê¬¤Ë¥ê¥Ã¥×¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¥Á¡¼¥à¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ëÌÜÅª¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥»¤ÎÂ¾µåÃÄ¤Ë¼ºÎé¤È¡È¥×¥Á±ê¾å¡É¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Àë¸ÀÄÌ¤ê¤Î¥«¡¼¥É¤ò¼Â¸½¤µ¤»¡¢ÆüËÜ°ì¤òÃ¥²ó¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¶þ¿«¤òÀ²¤é¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤ÏDeNA¤Ë2Ï¢¾¡¸å¤Ë4Ï¢ÇÔ¡£6»î¹ç¤Ç33¼ºÅÀ¡¢¤¦¤ÁÃæ·Ñ¤®¤¬23¼ºÅÀ¡£Ã»´ü·èÀï¤Î·ÑÅê¤Ë²ÝÂê¤¬»Ä¤Ã¤¿¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÀ¤³¦°ì¤òÆ¨¤·¤¿15Ç¯¤Î¥×¥ì¥ß¥¢12¤Ç¤â·ÑÅê¼ºÇÔ¤ÇÃ¡¤«¤ì¤¿¡£¥¿¥¯¥·¡¼¤Î±¿Å¾¼ê¤Ë¤â¡Ö¤¢¤Î·ÑÅê¤Ï¡Ä¤Í¤¨¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤µ¤ì¡¢¸À¤¤ÊÖ¤µ¤º¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤Ï¤¤¡×¤È¿°¤ò¤«¤ó¤À¡£
¡¡¡ÖºÇ¸å¤Ë¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤ó¤Ê»×¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤ÈºòÇ¯¡¢·Ð¸³¤·¤¿¡£À§¤¬Èó¤Ç¤âÈò¤±¤¿¤¤¡×¡£È¿¾ÊÅÀ¤Ï¡¢Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤«¤Á¤Ã¤È·è¤á²á¤®¤Æ¡¢ºÙ¤«¤¯¤ä¤ê²á¤®¤¿¡£Åê¼êµ¯ÍÑ¤Î¤Ò¤é¤á¤¤ÎÉôÊ¬¤ä¡È¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é¤³¤¦¡É¤Ê¤É¡¢Ä¾´¶¤¬Æþ¤ë¥¹¥¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤ò¤·¤¿¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿º£Ç¯¤ÎÄº¾å·èÀï¡£Âè1Àï¤Ç¤Ï1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î7²ó¤«¤éÆ£°æ¡¢¾¾ËÜÍµ¡¢¿ù»³¤Î¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òÌÂ¤ï¤ºÅêÆþ¤·¤¿¡£¡Ö°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢Àè¤ò¹Í¤¨¤º¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤¬¿®¤¸ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡£º£Ç¯¤Ï·¿¤Ë¤Ï¤á¤Ê¤¤¡×¡£¥Ö¥ì¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âè4Àï¤Ï¡ÖÊÑÂ§·ÑÅê¡×¡£7²ó¤ÎÃË¡¦Æ£°æ¤ò6²ó¤ËÁ÷¤ê¹þ¤ó¤À¡£Áê¼ê¤Ï¿¹²¼¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÃæ¼´¤Ç¡Ö½Ð¤·ÀË¤·¤ß¤·¤Ê¤¤¡£Àè¤Ë¤¤¤¤Åê¼ê¤«¤é½Ð¤¹¡×¤È·èÃÇ¤·¤¿¡£7²ó¤Ë¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ò¶´¤ß¡¢¾¾ËÜÍµ¡¢¿ù»³¤Î¥ê¥ì¡¼¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤âÀµ¹¶Ë¡¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëSÂè4Àï¤ÏÂç´Ø¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè4Àï¤ÏÂçÄÅ¤òÈ´¤Æ¤¡£5²óÌµ¼ºÅÀ¤Ç¾¡Íø¤òµó¤²¡Ö¡Ê¥ê¡¼¥°¡Ë¸åÈ¾¤ÎÆâÍÆ¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸½»þÅÀ¤ÇÀè¤Ë¹Ô¤«¤»¤è¤¦¤È¤ÎÈ½ÃÇ¡×¤È»Ø´ø´±¡£¤½¤·¤ÆÂè5Àï¤ÏÃæ4Æü¤ÎÍ¸¶¤Ç¾¡Éé¡£¤Ò¤é¤á¤¡¢Ä¾´¶¤ò´Ó¤¡¢½éÀï¤òÍî¤È¤·¤¿¸å¡¢4Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸òÎ®Àï¡¢¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¡¢CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ°ì¤Î»³Äº¤Î·Ê¿§¤òÀ»ÃÏ¡¦¹Ã»Ò±à¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£Áª¼ê»þÂå¤Ë2ÅÙ¡¢¸«¤¿¤â¤Î¤È¤Ï¤Ò¤ÈÌ£°ã¤Ã¤¿¡£¼Â¤ËÉ÷¸÷ÌÀÕ»¡Ê¤á¤¤¤Ó¡Ë¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£