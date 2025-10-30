グラモアブラが10周年♡“優雅さと生命力”をまとうアニバーサリーカラー登場

女性の“自分らしい美しさ”を支えるブランド「glamore（グラモア）」の人気アイテム「グラモアブラ」が、誕生10周年を迎えました。これを記念し、第1弾・第2弾で全3色の新色を発表。10月30日（木）発売の第2弾では、「シアーブラウン」と「シアーグレー」が登場します。優雅さと生命力を表現した特別なテキスタイルが、毎日のインナータイムをより華やかにしてくれそうです♡

グラモアブラ10周年♡人気の秘密と進化

誕生から10年、女性たちの“育乳ブラ”として愛され続ける「グラモアブラ」。産後の体型変化に悩むデザイナーの思いから誕生し、累計販売数は139万枚を突破。

年齢やライフステージを問わず、自胸を美しく育てる設計が支持されています。痛みや締め付けを感じにくい立体構造で、一日中ふんわり谷間をキープ。

使用感満足度は96.4％を誇り、楽天市場でも4冠を達成した実力派アイテムです。

【HEAVEN Japan】元祖脇肉キャッチャーに新色登場♡秋のレッド＆ブルー

第2弾アニバーサリーカラーは「シアーブラウン」と「シアーグレー」

10周年を記念する第2弾の新色は、クラシカルなフラワープリントが印象的な「シアーブラウン」と「シアーグレー」。

グラモア初の「プリントエンブレース」技術を採用し、繊細な刺繍レースに鮮やかなプリントを重ねることで、見る角度によって変わる美しい表情を演出します。

“優雅でありながらも生命力に満ちた女性”をテーマに、着るたびポジティブな気持ちをもたらしてくれる特別なデザインです♪

豊富なショーツ展開とカラーで楽しむセットアップ

「グラモアブラ」は、ショーツとのコーディネートも楽しめるのが魅力。スタンダード、タンガ、レーシーヒップハングなど、多彩なデザインから選べます。

10周年記念カラーの「マーメイド」「シアーブラウン」「シアーグレー」を含む全20色を展開し、自分らしい組み合わせが可能。お気に入りのカラーで気分までアップ♡

今こそ手に入れたい！グラモアブラ10周年限定カラー

・グラモアブラ：5,280円／A70～75、B65～75、C～G65～80

・ショーツ各種：1,980円／M・L・LL（タンガのみM・L）

カラー：全20色

【10周年記念カラー第1弾】マーメイド

【10周年記念カラー第2弾】シアーブラウン・シアーグレー

※ショーツの一部デザインは対象外です。

【販売予定】

第1弾：2025年10月3日予約開始／10月15日発送予定

第2弾：2025年10月30日予約開始

10年分の想いを胸に、新しい“私”をまとう

10年という節目を迎えた「グラモアブラ」は、これまで支えてくれたすべての女性たちへの感謝を込めたアニバーサリーコレクション。

美しい刺繍と色彩に込められた“ポジティブってキレイ”というメッセージは、忙しい日々の中でも自信を与えてくれるはず。

あなたもこの秋、グラモアの新色で、自分らしい輝きを身にまとってみませんか？♡