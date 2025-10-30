＜義母の彼氏サイフ出さない＞「いただきオジィ」ってナニ…⇒娘の凸がきた！恐怖っ！【第5話まんが】
私はマドカ。旦那は同い年のヒサト。すこし前に義母（ミヤコ）に恋人（田村シンペイ60歳）ができました。私たち家族と義母は別に住んでいます。なので義母に恋人ができても「影響はない」と考えていたのですが……それが大間違い！ 義母と田村さんと食事をするときは、会計はいつも私たち。不満がたまっていた私は、その事実を義母に伝えたのでした。すると義母は田村さんと別れる道を選び、田村さんは私を責めに家まで来ました。腹が立った私は「田村さんみたいなたかり体質おじさんを、いただきオジィって言うんですよ！」と本人に伝えたのでした。
田村さんはショックを受けた様子で、すごすごと帰っていきました。その背中を見て、私の胸はチクリと痛みます。「まあもういいか……」つまらないことで感情を振り回されてやるせなさを感じます。
しかし田村さんを巡る問題は収束せず。田村さんがうちを訪れた数日後。
（え……田村さん、お義母さんの通院に付き合ってたの？）義母は腰が悪いので、通院しています。そのことは知っていましたが、田村さんが付き添っていたことは知りませんでした。確かに過去旦那が呼ばれていたこともありましたが、田村さんとお付き合いが始まってからは呼ばれていないかも……。
田村さんのことを「いただきオジィ」と言ってしまいました。
人の厚意に甘えて、常々たかってくるからです。田村さんはショックを受けた様子で、それを見た私の胸はさすがに少し痛みました。……でも私は本当のことを言ったつもりです。
それにしてもどうして、義母の恋人と私が揉めないといけないのでしょう。意味がわかりません。
さらに理不尽な状況は続きます。
田村さんの娘が私のスマホに電話をかけてきたのです！
「二人（義母と田村さん）を別れさせた！」と私は謂れのない非難を受けます。
最終的に「これから乗り込む」の宣言付き。
義母の恋人の娘と私が揉めごと……？ より一層意味がわかりません。勘弁してほしい……居留守を使ってやり過ごしたい気持ちでいっぱいです。
原案・ママスタ 脚本・ササミネ
