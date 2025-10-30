¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÌîÂ¼Í¦¡¡º£Æü¤â¼éÈ÷¤ÇÌ¥¤»¤¿¡ªÃæ·ø¤ØÈ´¤±¤½¤¦¤ÊÅö¤¿¤ê¤Ë²£¤ÃÈô¤Ó¤·ÁÇÁá¤¯Á÷µå¡Ú£Ó£Í£Â£ÃÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º£²£°£²£µ¡Û
¡¡¢¡SMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡¡Âè5Àï¡¡ºå¿À¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê30Æü¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÌîÂ¼Í¦ÆâÌî¼ê¤¬²£¤ÃÈô¤Ó¤Ç¹¥Êá¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Æ±ÅÀ¤Î9²ó1»à¡£ºå¿ÀºäËÜÀ¿»ÖÏº¤ÎÃæ·ø¤ØÈ´¤±¤½¤¦¤ÊÅö¤¿¤ê¤ËÌîÂ¼¤¬È¿±þ¡£²£¤ÃÈô¤Ó¤·Êáµå¤¹¤ë¤È¡¢ÁÇÁá¤¯Î©¤Á¾å¤¬¤êÁ÷µå¤·¡¢¥¢¥¦¥È¤È¤·¤¿¡£Ëþ°÷¤Îºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÂç¤¤Ê¤¿¤áÂ©¤Î¾å¤¬¤ëÄ¶¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè4Àï¤Ç¤â¥Õ¥¡¥¦¥ë¥Õ¥é¥¤¤òÇØÁö¤·Êáµå¤·¤¿¤Û¤«¡¢¶¯Îõ¤Ê¥é¥¤¥Ê¡¼¤â¤ò²£¤ÃÈô¤Ó¤ÇÊáµå¡£4Ç¯ÌÜÆâÌî¼ê¤Î¼éÈ÷¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£