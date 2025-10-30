◇プロ野球 日本シリーズ第5戦 ソフトバンク3-2阪神(30日、甲子園球場)

日本シリーズ第5戦は、ソフトバンクが劣勢から逆転、5年ぶり12度目の日本一に輝きました。

日本一へ、あと1勝としているソフトバンクですがこの試合、阪神の先発・大竹耕太郎投手の好投に苦しみ、4回まで1塁すら踏めません。

1点を追う5回、6番の野村勇選手がこの日、チーム初めてのヒットで出塁します。しかしその裏、阪神・佐藤輝明選手が5試合連続のタイムリーを放ち、追加点を許してしまいます。

7回、2アウト1・2塁と逆転のチャンスで打席には、前日にタイムリーを放った代打・近藤健介選手。フルカウントとし、迎えた8球目、ここは見逃し三振に倒れます。

1点が遠いソフトバンクは8回、柳田悠岐選手が初球、150キロのストレートをとらえると、これがレフトスタンドへ飛び込む2ランホームランに。待望の得点で2-2、試合を振り出しに戻します。

9回には好プレーも。坂本誠志郎選手の打球を、野村選手がダイビングキャッチし、一回転しながら送球。この回を0点でしのぎます。

延長10回、阪神・中野拓夢選手のファンブルで周東佑京選手が出塁。さらに、4番･山川穂高選手のレフトへのヒットで2アウト1･2塁とします。一打勝ち越しの場面で、5番栗原陵矢選手が外角高めのツーシームを打ちますが、レフトフライに倒れます。

それでも、続く11回、先頭から出た野村選手が、カウント2-2からライトスタンドへのホームランを放ち、ソフトバンクが勝ち越しに成功。

パ･リーグ王者のソフトバンクが5年ぶりの日本一を手にしました。