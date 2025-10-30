MEGUMI¡ÖÈà¤¬¤¤¤ë¤«¤é´èÄ¥¤ì¤ë¡×¡¡¡È¤Ò¤«¤ê¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤òÌÀ¤«¤¹
±Ç²è¡Ø¹Á¤Î¤Ò¤«¤ê¡Ù¡Ê11·î14Æü¸ø³«¡Ë¤ÎÅìµþ¥×¥ì¥ß¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬29Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¶è¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÇÐÍ¥¤Î´Ü¤Ò¤í¤·¤µ¤ó¡Ê75¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢âÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¤µ¤ó¡Ê25¡Ë¡¢Èø¾åâÃ½¨¤µ¤ó¡Ê13¡Ë¡¢ÄÇÌ¾µËÊ¿¤µ¤ó¡Ê61¡Ë¡¢MEGUMI¤µ¤ó¡Ê44¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÆ£°æÆ»¿Í´ÆÆÄ¤¬½ÐÀÊ¡£MEGUMI¤µ¤ó¤¬¡¢±Ç²è¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡È¤Ò¤«¤ê¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±Ç²è¤Ï¡¢ËÌÎ¦¤Î¹ÁÄ®¤òÉñÂæ¤ËÇ¤¶¢¤Î²áµî¤ò¼Î¤Æ¤ÆÀ¸¤¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦»°±º¤È¡¢Î¾¿Æ¤ò»ö¸Î¤Ç¼º¤Ã¤¿ÌÕÌÜ¤Î¾¯Ç¯¡¦¹¬ÂÀ¤Î¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Í§¾ð¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¤Ç¤¹¡£
¹¬ÂÀ¤Î½ÇÊì¡¦Âç¿¹ÈþÏÂ»Ò¤ò±é¤¸¤¿MEGUMI¤µ¤ó¡£ÍÄ¾¯´ü¡¢ÀÄÇ¯´ü¤Î¹¬ÂÀ¤ò±é¤¸¤¿Èø¾å¤µ¤ó¤ÈâÃ±ÉÅÄ¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖâÃ½¨¤µ¤ó¤Ï¡¢¡È¤½¤³¤Ë¤¤¤Æ¤½¤Î¿Í¤Ç¤¢¤ë¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¼«Á³¤Ê¤ª¼Çµï¤ò¥Ô¥å¥¢¤Ë±é¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£¡Ê¹¬ÂÀ¤Î¡Ë½ÇÊì¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ¤Ä¤¤¿©¤¤µ¤Ì£¤ÇÏÃ¤·¤«¤±¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤êº¤¤Ã¤¿¤ª´é¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢âÃ±ÉÅÄ¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¡È¤Û¤È¤Ð¤·¤ëÇ®¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬Ìò¤Ë¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤Î±ü¤Ë¤¢¤ë½ý¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤´¼«¿È¤ÎÃæ¤Ç¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ÆŽ¥Ž¥Ž¥¡£¤Þ¤Ã¤¹¤°¤µ¤â¥Ö¥ì¥ó¥É¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ìò¼Ô¤µ¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï²ñ¾ì¤¬¡È¥Ò¥«¥ê¥¨¥Û¡¼¥ë¡É¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢±Ç²è¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡Ø¹Á¤Î¡È¤Ò¤«¤ê¡É¡Ù¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¡È¤Ò¤«¤ê¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ï¡©¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë²óÅú¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£MEGUMI¤µ¤ó¤Ï¡ÈÂ©»Ò¡É¤ÈÅú¤¨¡¢¡Ö10²ó¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¡¢8²ó¤Ï´ûÆÉ¥¹¥ë¡¼¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È±öÂÐ±þ¤À¤ÈÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¡ÊÂ©»Ò¤¬¡Ëº£16ºÐ¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Îµ±¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Èà¤¬¤¤¤ë¤«¤é´èÄ¥¤ì¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤ï¤¬»Ò¤Ø¤Î°¦¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£