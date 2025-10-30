「すまなかった」精神的攻撃をした夫が謝罪…父子の面会で感じたこと＜支配の家からの脱出 8＞【本当にあった読者のはなし Vol.117】
■試行的面会交流で再会した父と子は…？
義母の死をきっかけに、夫は親権を放棄。話し合いの焦点は、養育費と面会交流に移りました。
もう会わせたくはなかったけれど、弁護士から「父親との関係を完全に断つのは難しい」と説明され、試行的な面会交流を受け入れることにしました。
裁判所での面会交流は、わずか30分。夫と子どもが二人きりで会うのは、久しぶりでした。
当日、私は別室でモニター越しにその様子を見守りました。
ドアが開き、夫が入ってきます。少し痩せた様子で、以前よりも小さく見えました。
子どもは椅子に座り、落ち着かない様子で夫を見つめていました。
夫はゆっくりと鞄から小さな絵本を取り出しました。
「これ、好きそうだと思って」
子どもは迷いながらも手を伸ばし、小さく「ありがとう」と言いました。
■モラハラ夫がついに謝罪…切ない再会のとき
そのあと、夫は一度深呼吸をしてから、子どもに向かって頭を下げました。
「ごめんな。何もしてやれなくて」
その声はかすれていました。
そして、モニター越しに私のほうを一瞬見て、もう一度、深く頭を下げました。
その姿に、少しだけ過去の重さが軽くなった気がしました。
面会が終わると、夫は静かに立ち上がり、再び小さく会釈をして部屋を出ていきました。
私は子どもを抱きしめ、「大丈夫だよ」とだけ伝えました。
再会は穏やかで、そして少し切ないものでした。
でも、これでいい――そう思いました。もう誰かに支配されることはない。
ただ、心の片隅では、約束された養育費がこの先もきちんと続くのか、小さな不安が静かに灯っていました。
※この漫画は読者の実話を元に編集しています。また、イラスト・テキスト制作に一部生成系AIを利用しています。
(ウーマンエキサイト編集部)