ものすごい修羅場！「ママ友に夫が恋をする」という最悪の展開に妻はどう対応した？
「気持ち悪すぎる！」「うちの夫もそうなるかも…」など連載中もコメント欄が大盛り上がりした「夫がママ友に恋をした!?」は、子育て中の女性なら誰もが共感し、同時に誰もが恐れる「夫婦の危機」をリアルに描いた物語です。
主人公の妻は、夫・拓馬の転勤で慣れない土地へ。幼い子どもを抱え、頼る人もなく「ワンオペ育児」に追われる日々。かつて優しかった夫は、仕事の疲れを理由に、夫婦の会話はすれ違いばかり。夫の心ない言動に傷ついた妻は、同じ境遇の「ママ友」に出会いに癒され、家族ぐるみで仲良くなります。
…そして 最悪の事態が発覚するのです…！
さあ、この夫婦の結末を見届けましょう！
日々の育児に疲弊し、喋れる大人がいない日々。夫の無関心で話を聞いてくれない…ママ友を作ってやる！と決意する妻ですがー。
気も合うママ友ができて、家族ぐるみでお出かけ。息子も喜んでるし夫も機嫌がいい！嬉しく思う主人公。
妻よりママ友を優先させはじめる夫の態度に違和感を感じはじめますー…！
この夫（拓馬）にキモタクというあだ名までついて大反響だった本作品。オチもスッキリした！よかった！と読者からも高評価。読み始めたら止まらないこの漫画について、あなたが抱いた感想も教えてください！
＞＞【まんが】夫がママ友に恋をした!?
(ウーマンエキサイト編集部)
