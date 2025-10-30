ベッツ 沈黙打線に苦言も冷静「イェサベージは素晴らしかった。僕自身としてはフラストレーションを感じている」



ムーキー・ベッツ（c）SANKEI

＜2025年10月28日（火）（日本時間29日）MLBワールドシリーズ ロサンゼルス・ドジャース対トロント・ブルージェイズ＠ドジャー・スタジアム＞

本拠地ドジャー・スタジアムで行われたワールドシリーズ第5戦、ロサンゼルス・ドジャースはトロント・ブルージェイズに1-6で完敗。

ブルージェイズの新人右腕、ハーソン・イエサベージに12奪三振と圧倒され、シリーズ成績を2勝3敗とされた。

試合後、ムーキー・ベッツが取材に応じ、静かに現実を受け止めながらも、チームへの信頼を口にした。

イエサベージの投球について問われたベッツは、「彼は素晴らしかったよ」と率直に評価。

「球のキレ、テンポ、ゾーンの使い方、すべてが見事だった。若い投手とは思えないほど落ち着いていた」と、その堂々たるピッチングを称賛した。

一方で、打線がつながらない現状については、ベッツ自身ももどかしさを隠さなかった。

「他の誰かの代弁はしたくないけど、僕自身としてはフラストレーションを感じている」と吐露。

「このチームには間違いなく才能がある。でも、それを結果につなげなければ意味がない。やるべきことは分かっている。あとは実行するだけだ」と、短い言葉に決意を込めた。

ポストシーズンを通じ、打線が波に乗れないドジャース。第5戦では大谷翔平が4打数無安打に終わり、ムーキー自身も得点機をつくることができなかった。それでもベッツは悲観していない。

「シリーズはまだ終わっていない。あと2試合残っている。今はただ、前を向くだけだ」と語ると、報道陣の前を静かに後にした。

チームは再びトロントへ移動し、第6戦では山本由伸が先発予定。

