任天堂の人気ゲーム「あつまれ どうぶつの森」の公式サイトが30日に更新され、Nintendo Switch 2 Editionを2026年1月15日に発売することを発表。また、同日に無料アップデートの配信が決定したことも伝えた。

Switch 2 Editionでは画面が高解像度化されるほか、マイク入力で住民の名前を呼ぶと返事をしてくれる「メガホン」の新要素追加が決定した。

無料アップデートは、使用ハードを問わずソフトを持っている全てのユーザーが対象で、「あなたの島にリゾートホテルが建ちます。たくさんの観光客が島へ遊びに来てくれるように、ホテルを運営するかっぺい一家をお手伝いします」と説明した。

コンテンツを追加するアップデートは2021年11月以来、約4年ぶり。任天堂はこの際にこれが最後の大型無料アップデートと説明していたが、嬉しいサプライズとなった。

突然の発表にファンは歓喜。SNSには「まさかアプデくるなんて」「これはまじで楽しみだしはやくSwitch2エディションやりたい」「いきなりなんなんだよ！！嬉しいわ！！！！！！！」などの喜びの声が書き込まれていた。