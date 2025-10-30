俳優の芦田愛菜さん（21）が29日、公式アンバサダーを務める『2027年国際園芸博覧会』の開催500日前記者発表会に、公式マスコットキャラクターの“トゥンクトゥンク”と共に登場。アンバサダーとしての意気込みを語りました。

■公式マスコットキャラクター“トゥンクトゥンク”と初対面

博覧会の公式マスコットキャラクターである“トゥンクトゥンク”が登場すると芦田さんはハイタッチ。芦田さんは初めて会ったトゥンクトゥンクに「すごくかわいくて。会えてうれしいよ〜」と笑顔。続けて「仲良くなれるとうれしいです」と話し、同じ動きをするなどコミュニケーションをとっていました。

■「地球の環境問題を解決する一つのカギ」

博覧会について、思いを聞かれた芦田さんは「様々な地球の環境問題を解決する一つのカギとして植物の存在は重要なものだというふうに感じています。植物への理解と関心が私たちの幸せを作る明日の風景につながっていくというふうに心から思っております」と語りました。

さらに「アンバサダーとしてEXPOの魅力をトゥンクトゥンクと一緒に発信して、できるだけ多くの方々と幸せな未来を作るために一緒に学び、歩んでいければいいなと思っています」と意気込みを明かしました。