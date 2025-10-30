◇第50回社会人野球日本選手権大会1回戦 東邦ガス3―2三菱重工West（2025年10月30日 京セラD）

東邦ガスの吉田大喜はかみしめるように言葉をつないだ。

「負けたら終わりなので責任重大。その中で勝ち切れたのはすごい良かったですし、少しは恩返しできたかなと思います」

23年オフに4年間在籍していたヤクルトから戦力外通告を受けた。野球を続けるか否か迷った時期もあったが、同年11月15日のトライアウトから数日後に同社からオファーが届いた。「本当にありがたかったです」。加入2年目にして、東邦ガスの一員として初めて踏みしめた2大大会のマウンド。何としても結果で報いたかった。

「真っすぐに刺され気味のバッターが多かったので、いけるところまでいこう、と。コースを間違えなかったのでそこは良かった」

140台後半の直球を軸に、スライダー、カットボールの変化球も冴え渡った。9回をのぞく毎回の13奪三振。先発全員奪三振のおまけもついたが、「一人、一人、丁寧に投げることだけを考えていました」とチームの勝利だけを追い求めた。9回を投げ終えた時点で球数は124球。その裏、吉田の好投に応えるように味方打線がサヨナラ勝ちを決めたが、「点を取ってくれると思いながらも、延長もいくつもりで準備はしていました」とうなずいた。

地域計画部に所属。元プロの肩書きは関係なく、社業と野球の両立に励む。

「自分のためばかりに野球をやってきましたが、会社に入ってからはチーム、会社のために少しでも貢献したいという気持ちが強くなった。会社の方々がすごく応援してくださりますし、温かく迎え入れてもらって…。他の方のためにというか、そういう方々に恩返ししたい気持ちを日頃から持っています」

9回2失点完投勝利を飾り、チームは出場2大会連続で初戦を突破。新たな野球人生において、吉田は力強く新たな一歩を踏み出した。「吉田はクビになったけど良いピッチャーになっているな、と思ってもらえるよう頑張りたい」。古巣・ヤクルトファンへの思いを問われると、そう言って、最後にはにかんだ。