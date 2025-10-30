ÂæÏÑÀ½¿åÁÇ¥Ð¥¹¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç³«ºÅ¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ë½ÐÅ¸¤Ø¡¡Í¥¤ì¤¿ÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¶¯Ä´
¡Ê¹âÍºÃæ±û¼Ò¡ËÆîÉô¡¦¹âÍº»Ô¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¡¢¥Ï¥¤¥É¥í¥²¥ó¡¦¥Ð¥ì¡¼¡¦¥Ñ¥ï¡¼¡Ê氫Ã«Æ°Ç½¡Ë¤¬³«È¯¡¦À½Â¤¤·¤¿ÂæÏÑ½é¤Î¹ñ»º¿åÁÇ¥Ð¥¹¤¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤ÇÍèÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¿åÁÇ´ØÏ¢¤ÎÅ¸¼¨²ñ¡ÖHyvolution¡×¤Ç½ÐÅ¸¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£Æ±¼Ò¤ÎÅ¢±Ñ¹ëÆ¡»öÄ¹¡Ê²ñÄ¹¡Ë¤Ï30Æü¡¢ÂæÏÑ¤Ë¤Ï¿åÁÇ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¼ÖÎ¾¤Î¼«¼ç³«È¯ÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢À½ÉÊ¤âÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹ñ»º¿åÁÇ¥Ð¥¹¤Ï´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¸òÄÌ¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÂæÏÑ¤ÎÌ´¤òÃ´¤¤¡¢¹âÍº¤ÎÃÏ¸µ´ë¶È¤¬»ý¤ÄºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤Î¼ÂÎÏ¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¿³ºº´ð½à¤¬¸·³Ê¤È¤µ¤ì¤ë¥É¥¤¥Ä¤Ç¿åÁÇ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼´ØÏ¢¤Î¹ñºÝÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤¹¤ëÊý¿Ë¤â¼¨¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¹âÍº»ÔµÄ²ñ¤Ç´ØÏ¢¤Î¼°Åµ¤¬³«¤«¤ì¡¢Ê£¿ô¤Î»ÔµÄ¤é¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£Å¢Æ¡»öÄ¹¤Ï¡¢¿åÁÇ¥Ð¥¹¤Î¹ñºÝÅª¤Ê²Á³Ê¤Ï¸½ºßÌó2000Ëü¡Á3000ËüÂæÏÑ¸µ¡ÊÌó1²¯¡Á1²¯5000Ëü±ß¡Ë¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Æ±¼ÒÀ½¤Î²Á³Ê¤Ï¤ï¤º¤«Ìó1350Ëü¸µ¡ÊÌó6800Ëü±ß¡Ë¤À¤ÈÍ¥°ÌÀ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¼èºà¿Ø¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ë¤ÏÂæÏÑ¤ÇÍ£°ì¤Î´°À®¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£ÂæÏÑ¤Î¿åÁÇ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼µ»½Ñ¤ÈÀ½Â¤ÎÏ¤¬¹ñºÝ¿å½à¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÀ¤³¦¤Ë¼¨¤¹¤È¤·¤¿¡£
¥É¥¤¥Ä¤Ç¤ÎÇ§¾Ú¼èÆÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤Î¿åÁÇ¥Ð¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ´°À®¼Ö¤Î»î¸³¤ò¹Ô¤¦¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Àß·×¤È°ÂÁ´ÀÇ½¤¬²¤½£¤ä¹ñºÝ»Ô¾ì¤Î¸·³Ê¤Ê´ð½à¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¾Íè¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¾¦¶ÈÅ¸³«¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¿åÁÇ¥Ð¥¹¤Ï½¾Íè¤Î¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥Ð¥¹¤ÈÈæ¤Ù¡¢Æó»À²½ÃºÁÇ¡ÊCO2¡Ë¤òÇÓ½Ð¤»¤º¡¢Èù¾®Î³»Ò¾õÊª¼Á¡ÖPM2.5¡×¤Ê¤É¤Î±øÀ÷Êª¼Á¤âÈ¯À¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢CO2ÇÓ½ÐÎÌ¤ò¼Â¼Á¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¡Ö¥Í¥Ã¥È¥¼¥í¡×¤ËÂç¤¤¯´óÍ¿¤¹¤ë¤È¾Ò²ð¡£¹ñÆâ³°¤Ç¤ÎÇ§¾Ú¼èÆÀ¸å¡¢2027Ç¯¤ÎÂè1»ÍÈ¾´ü¡Ê1¡Á3·î¡Ë¤Ë¤âÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤ä¥Ð¥¹²ñ¼Ò¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¥â¥Ç¥ëÏ©Àþ¤Î±¿¹Ô¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤à°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡ÊÎÓ¹ªû±¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë
Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹ñ»º¿åÁÇ¥Ð¥¹¤Ï´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¸òÄÌ¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÂæÏÑ¤ÎÌ´¤òÃ´¤¤¡¢¹âÍº¤ÎÃÏ¸µ´ë¶È¤¬»ý¤ÄºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤Î¼ÂÎÏ¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¿³ºº´ð½à¤¬¸·³Ê¤È¤µ¤ì¤ë¥É¥¤¥Ä¤Ç¿åÁÇ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼´ØÏ¢¤Î¹ñºÝÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤¹¤ëÊý¿Ë¤â¼¨¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¼èºà¿Ø¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ë¤ÏÂæÏÑ¤ÇÍ£°ì¤Î´°À®¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£ÂæÏÑ¤Î¿åÁÇ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼µ»½Ñ¤ÈÀ½Â¤ÎÏ¤¬¹ñºÝ¿å½à¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÀ¤³¦¤Ë¼¨¤¹¤È¤·¤¿¡£
¥É¥¤¥Ä¤Ç¤ÎÇ§¾Ú¼èÆÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤Î¿åÁÇ¥Ð¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ´°À®¼Ö¤Î»î¸³¤ò¹Ô¤¦¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Àß·×¤È°ÂÁ´ÀÇ½¤¬²¤½£¤ä¹ñºÝ»Ô¾ì¤Î¸·³Ê¤Ê´ð½à¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¾Íè¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¾¦¶ÈÅ¸³«¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¿åÁÇ¥Ð¥¹¤Ï½¾Íè¤Î¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥Ð¥¹¤ÈÈæ¤Ù¡¢Æó»À²½ÃºÁÇ¡ÊCO2¡Ë¤òÇÓ½Ð¤»¤º¡¢Èù¾®Î³»Ò¾õÊª¼Á¡ÖPM2.5¡×¤Ê¤É¤Î±øÀ÷Êª¼Á¤âÈ¯À¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢CO2ÇÓ½ÐÎÌ¤ò¼Â¼Á¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¡Ö¥Í¥Ã¥È¥¼¥í¡×¤ËÂç¤¤¯´óÍ¿¤¹¤ë¤È¾Ò²ð¡£¹ñÆâ³°¤Ç¤ÎÇ§¾Ú¼èÆÀ¸å¡¢2027Ç¯¤ÎÂè1»ÍÈ¾´ü¡Ê1¡Á3·î¡Ë¤Ë¤âÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤ä¥Ð¥¹²ñ¼Ò¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¥â¥Ç¥ëÏ©Àþ¤Î±¿¹Ô¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤à°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡ÊÎÓ¹ªû±¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë