日経225先物：30日22時＝70円高、5万1530円
30日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比70円高の5万1530円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万1325.61円に対しては204.39円高。出来高は7976枚となっている。
TOPIX先物期近は3316ポイントと前日比6ポイント高、TOPIXの現物終値比は15.21ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 51530 +70 7976
日経225mini 51540 +80 110987
TOPIX先物 3316 +6 8741
JPX日経400先物 29970 +60 850
グロース指数先物 702 +1 489
東証REIT指数先物 売買不成立
