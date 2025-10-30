　30日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比70円高の5万1530円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万1325.61円に対しては204.39円高。出来高は7976枚となっている。

　TOPIX先物期近は3316ポイントと前日比6ポイント高、TOPIXの現物終値比は15.21ポイント高で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 51530　　　　　 +70　　　　7976
日経225mini 　　　　　　 51540　　　　　 +80　　　110987
TOPIX先物 　　　　　　　　3316　　　　　　+6　　　　8741
JPX日経400先物　　　　　 29970　　　　　 +60　　　　 850
グロース指数先物　　　　　 702　　　　　　+1　　　　 489
東証REIT指数先物　　売買不成立

