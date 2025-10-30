2025年10月15日（水）から、『サッポロ クラシック 富良野VINTAGE』が北海道エリアで数量限定発売されています。

『サッポロ クラシック』は、北海道で生まれ育った『サッポロビール』が、地域限定ビールの先駆けとして1985年に北海道への感謝の気持ちを込めてつくった北海道限定ビール。北海道産ホップ、北海道産大麦麦芽を一部使用し、副原料を一切使わない麦芽100％で、北海道の食や気候と合わせた爽やかな味わいが特長です。

『サッポロ クラシック 富良野ＶＩＮＴＡＧＥ』は、収穫したての富良野産ホップを生のまま使用することで味わえる爽やかな味わいと芳醇な香りが特長で、毎年大人気のビールです。

詳細情報

サッポロ クラシック 富良野ＶＩＮＴＡＧＥ

パッケージ：350ml缶、500ml缶

品目：ビール

アルコール分：5％

純アルコール量：350ml缶：14g、500ml缶：20g

発売日・地域：2025年10月15日(水)・北海道限定

参考小売価格：オープン価格

北海道Likers編集部のひとこと

発売18年目の味わい！ 摘みたての生ホップだから味わえる爽やかな味わいと芳醇な香り。パッケージには『富良野ＶＩＮＴＡＧＥ』の文字と今年の年号があしらわれています。

今しか飲めない時期限定のクラシック！ 北海道の旬の美味しさで乾杯しよう！

文／北海道Likers

【画像・参考】「サッポロ クラシック 富良野ＶＩＮＴＡＧＥ」10月15日(水)数量限定発売 - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

