「財布を忘れて出かけてしまった」「自動車の鍵がすぐに見つからずに待ち合わせに遅刻したことがある」そっと胸に手を当てて思い出してみてください。一度とは言わず、幾度となくやってしまった人もいるでしょう。

毎日の忘れ物防止だけでなく、お出かけや出張が多い人にとって、貴重品の管理は大切です。そんな人には、財布、鍵、バッグなどの持ち物につけておくだけで、スマホと連動して紛失物や忘れ物が探せる「紛失防止トラッカー」が役立ちます。

おすすめなのが、デバイス周辺アイテムを開発・生産しているUGREEN（ユーグリーン）の「FineTrack Smart Finder」。

リーズナブルな価格ながら、機能性に優れた紛失防止トラッカーの魅力をお伝えします！

Apple認定取得済み。iPhone、iPad、MacBookから紛失物を探せる優れモノがリーズナブルに買える！

UGREEN（ユーグリーン）の「FineTrack Smart Finder」は、Apple認定を取得しているスマートトラッカーです。

iPhoneやiPadといったiOSデバイスに対応しており、本体の電源を入れてBluetoothと「探す」アプリに連携するだけで準備OK。MacBookでも位置情報を表示できますよ。

最大5台のデバイスと共有できるので、家族や職場の仲間とも気軽に位置情報をシェアすることが可能です。

また、1台のデバイスで最大32個の「FineTrack Smart Finder」が管理できるのも◎。

多彩な機能を備えているにもかかわらず、2,000円を切るリーズナブルな価格帯！

万が一の盗難や置き忘れ対策、子どもの見守り、ペットの迷子防止など使い方は多様。使い勝手に優れたコスパ最強の紛失防止トラッカーなんです。

最大80dBの大音量で紛失物の場所をすぐに特定。置き忘れを防ぐ通知機能も便利

全地球測位システム（GPS）での精密な位置情報検知に加えて、ブザー警報音も搭載。

「探す」アプリから「音を鳴らす」を選択すれば、最大80dBと大音量で紛失物の場所を知らせてくれます。

もし電車やタクシーに置き忘れても、警報音でドライバーや周囲の人にお知らせ。盗難にあった場合は、犯人への威嚇にも使えて便利です。

Bluetooth接続が切断されると、手元のスマホに通知が届く「置き去り警報」機能もGOOD。うっかり忘れ物をしても、すぐ取りに戻れます。

電池寿命は2年＆交換可能で長く使えるのも◎

バッテリーにはCR2032ボタン電池を使用。充電の手間を省き、電池も交換できるので長く使い続けられます。

225mAhの内蔵バッテリーと低消費電力チップを採用しており、約2年間と長期間の稼働を実現しています。

電池交換は専用工具が必要なので、子どもがカバーを開けて電池を誤飲する危険性もありません。

本体サイズは36mm×36mm×7.4mm、重さも70gと、キーホルダー感覚でつけられるコンパクトさ＆カバンに入れてもかさばらない薄さもポイント。

専用のストラップも付属。本体にはストラップをつけられる穴があるので、家の鍵やカバンにも簡単に取り付けられます。

これがあれば忘れ物や落とし物の不安もなくなるはず。UGREEN（ユーグリーン）の「FineTrack Smart Finder」、ぜひチェックしてみてください！

商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。