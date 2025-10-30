お笑いコンビ「EXIT」りんたろー。（39）が30日、ABEMA「Abema Prime（アベプラ）」（月〜金曜後9・00）にMCとして生出演し、全国各地で論議の的になっているメガソーラーの建設について疑問を口にした。

番組では、千葉県鴨川市で建設が進められているメガソーラー施設の例を取り上げた。県は30日、伐採されるべきでない区域の樹木が伐採されていたとし、現状を回復するまで工事の一時中止を指導した。番組によると、同施設は10月までに58回の行政指導を受けている。

元々、原発と比較して発電効率に疑問符が付き、太陽光パネルのリサイクルが難しいことなど、課題も指摘されている事業。北海道・釧路湿原など、自然破壊が懸念される施設建設もある。

りんたろー。は「脱炭素とか再生エネルギーとか、地球規模で取り組まないといけない課題の一つだと思う」と、再生エネルギーの存在意義には一部理解を示した。

一方で、その理屈には首をかしげた。「そもそも自然を守るためにやってるんだよね？というのがあって。地球を守るために地球を削ってるって…ちょっと意味分からない。本末転倒感があって」。そう指摘した上で、「そもそも日本って面積とか、災害の多さを考えた時に、メガソーラーは最適解なんだろうかみたいな疑問もある」と疑問を投げかけた。