¤Þ¤µ¤«¤ÎÀÜ¿¨¡ª ÎëÌÚºÌ±ð¤¬¡È¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡É¤Ç¼ºÅÀ¡Ä¡ÖÉÔ±¿¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖÀÕÇ¤¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢É¾²Á¤Ï¿¿¤ÃÆó¤Ä
¡Ú¥»¥ê¥¨A¡Û¥í¡¼¥Þ 2¡Ý1 ¥Ñ¥ë¥Þ¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10·î30Æü¡¿¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥³¡Ë
¡¡¥Ñ¥ë¥Þ¤ÎGKÎëÌÚºÌ±ð¤ËË¬¤ì¤¿¼ºÅÀ¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°Õ¸«¤¬³ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö10·î30Æü¤Î¥»¥ê¥¨AÂè9Àá¤Ç¡¢ÎëÌÚ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Ñ¥ë¥Þ¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¥í¡¼¥Þ¤ÈÂÐÀï¡£Á°È¾¤ò¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢63Ê¬¤Ë¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤éÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¥í¡¼¥Þ¤ÎFW¥Ñ¥¦¥í¡¦¥Ç¥£¥Ð¥é¤¬¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ÇDF¥Þ¥ê¥ª¡¦¥¨¥ë¥â¥½¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¡£¶¯¤¯Ã¡¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¥·¥å¡¼¥È¤¬¥´¡¼¥ë¤Ø¤ÈµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¾ìÌÌ¤ÇÎëÌÚ¤Ï¡¢¾å¼ê¤¯È¿±þ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ë¡È¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡É¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£¥Ñ¥ë¥Þ¤ÎDF¥¨¥ó¥ê¥³¡¦¥Ç¥ë¥×¥é¡¼¥È¤¬¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤êÄ¾¤·¤¿¥í¡¼¥Þ¤ÎDF¥¨¥ô¥¡¥ó¡¦¥¨¥ó¥Ç¥£¥«¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆ°¤¯¤È¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤¿ÎëÌÚ¤ÎÇØÃæ¤ÈÀÜ¿¨¡£¤³¤ì¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½GK¤Ï¿¬¤â¤Á¤òÆÍ¤¯·Á¤ÇÅ¾ÅÝ¤·¡¢¥¨¥ë¥â¥½¤Î¥·¥å¡¼¥È¤È¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡³ºÅö¥·¡¼¥ó¤ÏÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤âÃíÌÜ¡£¡ØParma Live¡Ù¤Ï¸Ä¿ÍºÎÅÀ¤ÇÊ¿¶Ñ°Ê²¼¤Î5.5ÅÀ¤òÉÕ¤±¡¢¡Ö90Ê¬´Ö¤òÄÌ¤·¤ÆÃí°Õ¿¼¤¯¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ç¥ë¥×¥é¡¼¥È¤È¤ÎÀÜ¿¨¤Çµ¤¤ò»¶¤é¤µ¤ì¤¿¡£ÀÜ¿¨¤ÎÄøÅÙ¤Ï·Ú¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢Èà¤ÏÉÔ°Õ¤òÆÍ¤«¤ì¡¢¾¯¤·ÉÔ³Ê¹¥¤ËÅÝ¤ì¡¢¤¹¤°¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£³Î¤«¤ËÉÔ±¿¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Èà¤Ë¤âÀÕÇ¤¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¤ä¤ä¸·¤·¤¤É¾²Á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡ØPARMA TODAY¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÎëÌÚ¤òµÚÂèÅÀ¤Î6ÅÀ¤ÈÉ¾²Á¡£¡Ö¥¨¥ë¥â¥½¤Î¥´¡¼¥ë¥·¡¼¥ó¤ÏÉÔ±¿¤À¤Ã¤¿¡£¥Ç¥ë¥×¥é¡¼¥È¤È¤ÎÀÜ¿¨¤ÇÂ¤ò³ê¤é¤»¤¿¡×¤ÈÀ£É¾¤ÇÍÊ¸î¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ï¢·È¥ß¥¹¤«¤é¤ÎÀèÀ©ÅÀ¸¥¾å¤Ï½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤ê¡¢¥Ñ¥ë¥Þ¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë1¡Ý2¤ÇÇÔÀï¡£ÎëÌÚ¤Ï4¤Ä¤Î¥»¡¼¥Ö¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¾å¡¹¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¾¡ÅÀ¤ò»ý¤Áµ¢¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬²ù¤ä¤Þ¤ì¤ë¡£
¡ÊABEMA de DAZN¡¿¥»¥ê¥¨A¡Ë