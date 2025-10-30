テレビ朝日系の特撮ヒーロー番組「スーパー戦隊シリーズ」が、現在放送中の「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」を最後に終了することが30日、関係者への取材で分かった。1975年（昭50）に放送を開始した第1作「秘密戦隊ゴレンジャー」から、子供から大人まで、世代を超えて愛されてきた人気シリーズが、半世紀の歴史に幕を下ろす。

X（旧ツイッター）のトレンドランキングでも一時、「スーパー戦隊シリーズ」が1位となった。

また、幼少期からのファンらも数々、投稿。「まじか」「辞めないで欲しいよ〜」「ドンピシャで幼稚園時代見てましたよ」「ちっちゃい頃変身道具つけながら見てたの懐かしい」「ありがとう永遠のヒーロー達」「国の宝」など、50年続いてきた人気シリーズの終了を惜しんだり、感謝の言葉が並んだ。

さらに「ちょっとショックが大きくてよく分からない…」と動揺の声に加え、「仮面ライダーも頑張ってほしい」とウルトラマンやゴジラなど、ほかの特撮ものの継続を願う声もあった。

また、プロ野球日本シリーズ第5戦の阪神−ソフトバンク（甲子園）も終盤を迎えていた時のニュースだっただけに「日本シリーズの裏でしれっとスーパー戦隊シリーズ終了してる」などのコメントもあった。