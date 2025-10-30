テレビ朝日系で放送されている特撮ヒーロー番組「スーパー戦隊シリーズ」が、現在の「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」を最後に終了することが30日、関係者への取材で分かった。1975年開始の第1作「秘密戦隊ゴレンジャー」から世代を超えて愛されてきた人気シリーズが、半世紀の歴史に幕を下ろすことになった。

歴代全作品のリストは以下の通り

◇ ◇

◆歴代スーパー戦隊シリーズ（放送開始年、レッド俳優）

▼秘密戦隊ゴレンジャー（1975年、誠直也）

▼ジャッカー電撃隊（1977年、丹波義隆）

▼バトルフィーバーJ（1979年、谷岡弘規）

▼電子戦隊デンジマン（1980年、結城真一）

▼太陽戦隊サンバルカン（1981年、川崎龍介）

▼大戦隊ゴーグルファイブ（1982年、赤木良次）

▼科学戦隊ダイナマン（1983年、沖田さとし）

▼超電子バイオマン（1984年、阪本良介）

▼電撃戦隊チェンジマン（1985年、浜田治希）

▼超新星フラッシュマン（1986年、垂水藤太）

▼光戦隊マスクマン（1987年、海津亮介）

▼超獣戦隊ライブマン（1988年、嶋大輔）

▼高速戦隊ターボレンジャー（1989年、佐藤健太）

▼地球戦隊ファイブマン（1990年、藤敏也）

▼鳥人戦隊ジェットマン（1991年、田中弘太郎）

▼恐竜戦隊ジュウレンジャー（1992年、望月祐多）

▼五星戦隊ダイレンジャー（1993年、和田圭市）

▼忍者戦隊カクレンジャー（1994年、小川輝晃）

▼超力戦隊オーレンジャー（1995年、宍戸勝）

▼激走戦隊カーレンジャー（1996年、岸祐二）

▼電磁戦隊メガレンジャー（1997年、大柴邦彦）

▼星獣戦隊ギンガマン（1998年、前原一輝）

▼救急戦隊ゴーゴーファイブ（1999年、西岡竜一朗）

▼未来戦隊タイムレンジャー（2000年、永井大）

▼百獣戦隊ガオレンジャー（2001年、金子昇）

▼忍風戦隊ハリケンジャー（2002年、塩谷瞬）

▼爆竜戦隊アバレンジャー（2003年、西興一朗）

▼特捜戦隊デカレンジャー（2004年、載寧龍二）

▼魔法戦隊マジレンジャー（2005年、橋本淳）

▼轟轟戦隊ボウケンジャー（2006年、高橋光臣）

▼獣拳戦隊ゲキレンジャー（2007年、鈴木裕樹）

▼炎神戦隊ゴーオンジャー（2008年、古原靖久）

▼侍戦隊シンケンジャー（2009年、松坂桃李）

▼天装戦隊ゴセイジャー（2010年、千葉雄大）

▼海賊戦隊ゴーカイジャー（2011年、小澤亮太）

▼特命戦隊ゴーバスターズ（2012年、鈴木勝大）

▼獣電戦隊キョウリュウジャー（2013年、竜星涼）

▼烈車戦隊トッキュウジャー（2014年、志尊淳）

▼手裏剣戦隊ニンニンジャー（2015年、西川俊介）

▼動物戦隊ジュウオウジャー（2016年、中尾暢樹）

▼宇宙戦隊キュウレンジャー（2017年、岐洲匠）

▼快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー（2018年、伊藤あさひ）

▼騎士竜戦隊リュウソウジャー（2019年、一ノ瀬颯）

▼魔進戦隊キラメイジャー（2020年、小宮璃央）

▼機界戦隊ゼンカイジャー（2021年、駒木根葵汰）

▼暴太郎戦隊ドンブラザーズ（2022年、樋口幸平）

▼王様戦隊キングオージャー（2023年、酒井大成）

▼爆上戦隊ブンブンジャー（2024年、井内悠陽）

▼ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー（2025年、冬野心央）