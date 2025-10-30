「メリハリ感が欲しい」40・50代に！【ZARA】1枚でオシャレ♡「ベルト付きワンピ」

なんとなくコーデが締まらない……。そんな時に頼りになるのが、ウエストを引き締めて見せてくれる「ベルト付きワンピース」。40・50代の大人世代が日常にもお出かけにも着こなしやすいデザインを、今回は【ZARA（ザラ）】からピックアップします。1枚で洗練された印象に導いてくれそうだから、ぜひチェックしてみて。

上品に華やぐドット柄ワンピース

【ZARA】「ZW COLLECTION ドット柄ベルト付きワンピース」\8,590（税込）

細かなブラウンのドット柄で、上品に華やぐロングワンピース。クルーネックで首元をスッキリ見せつつ、ウエストベルトでメリハリをつけられるという好バランスが魅力です。フロントボタンが程よい抜け感を演出してくれるのもポイント。タイトすぎないつくりだから、ボディラインをあまり強調したくない人にもおすすめです。

落ち感のあるシルエットでエフォートレスな雰囲気に

【ZARA】「クレープミディ丈ベルト付きワンピース」\8,590（税込）

ボートネックの首元とほどよい落ち感のあるシルエットが、大人の余裕を感じさせるブラックワンピース。ゴールドボタンやウエストのギャザーなど、シンプルながらも計算されたディテールが光ります。共布の細ベルトでウエストをマークすれば、自然とスタイルアップも狙えそう。品よく見せつつ、肩の力を抜いたエフォートレスコーデにぴったりな1枚です。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

Writer：Anne.M