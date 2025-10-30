衣替えにコレ便利！！！【3COINS】オレンジラインがおしゃれな「衣類収納」

ようやく秋冬ファッションの季節が到来！ 同時に気になるのは、衣替えや増える衣類による収納問題。そこで今回は、そんなお悩みをスマートに解決してくれそうな【3COINS（スリーコインズ）】の衣類収納アイテムをご紹介します。クローゼットはスッキリ、ベッド下も有効活用できる優れものです。

Tシャツ・水着・帽子などの小物類には「衣類収納：L」

軽くて丈夫なポリプロピレン素材の「衣類収納：L」。シンプルなデザインですが、オレンジラインでセンスの良さが光るアイテムです。持ち手付なので取り出しやすいのも魅力。収納アイテムとしてはもちろん、旅行や出張の際には必要なアイテムをまとめて、そのままスーツケースへINするのもおすすめ。約高さ20 × 幅50 × 奥行き30cm / \880（税込）

タオルケットなどの大きな物には「大容量収納バッグ」

耐荷重12㎏なのも魅力の「大容量収納バッグ」。分厚い物を収納しやすいだけでなく、小物が入るポケットが付いているのも嬉しいポイントです。コンパクトに折りたためるので、使っていない時にも邪魔になりにくい。こちらも持ち手がオレンジでさり気ないおしゃれ感が◎ 約高さ40 × 幅80 × 奥行き35cm / \1,100（税込）

どちらもファスナーで開閉できるので、ホコリが入り込む心配いらず。同シリーズにS・Mサイズやスーツカバーもあるので、ぜひチェックして！

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N