『緊急取調室』第3話、放送延期 日本シリーズ延長戦突入のため「11月6日（木）よる9時から放送いたします」
テレビ朝日系木曜ドラマ『緊急取調室』のX公式アカウントが30日、更新され、同日午後9時から放送予定だった第3話について、放送延期を発表した。
【場面カット】今回初登場のゲストに取り調べ
同アカウントでは「お知らせ」と題し、「今夜の #緊急取調室 第3話は日本シリーズ第5戦延長につき、11月6日（木）よる9時から放送いたします」と伝えている。
なおこの日行われている日本シリーズ『阪神タイガース対福岡ソフトバンクホークス』の第5戦は、2対2のまま延長戦に突入。午後10時時点で、3対2とソフトバンクが勝ち越して、11回裏、阪神の攻撃となっている。
