３０日、トランプ大統領（左）と握手を交わす習近平主席。 （釜山＝新華社記者／黄敬文）

【新華社釜山10月30日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は30日、韓国・釜山で米国のトランプ大統領と会談した。

習主席は次のように述べた。中米関係はわれわれのリーダーシップの下、全体として安定を保っている。両国はパートナーであり、友人であるべきだ。これは歴史の教えであり、現実の要請でもある。両国は国情が異なり、ある程度の意見の相違は避けられない。世界の二大経済大国にとって、時に摩擦が生じるのは当たり前なことだ。波風や試練に見舞われる中、かじ取り役である両国首脳は方向をしっかりと見定め、大局を掌握し、中米関係という大きな船を安定した航路へと導かなければならない。引き続きトランプ大統領と共に中米関係の安定した基礎を築き、また両国のそれぞれの発展に良好な環境を作っていきたい。

中国経済は勢いよく発展している。今年第1〜3四半期（1〜9月）の成長率は5.2％に達し、モノの貿易額は4％増となった。これは国内外の困難を克服し、苦労して勝ち取った成果である。中国経済は大海であり、規模が大きく、強靱（きょうじん）性と潜在力に富んでいる。われわれはさまざまなリスクや課題に対応する自信と能力を持っている。

中国共産党第20期中央委員会第4回全体会議（4中全会、今月20〜23日開催）は今後5年の国民経済・社会発展規画に関する提案を審議、採択した。過去70年以上にわたり、われわれは一つの青写真を堅持し、途切れることなく努力を重ねてきた。誰かに挑戦したり、誰かに取って代わろうとしたことはない。自分のことをしっかりと行い、より良い自分になり、世界各国と発展のチャンスを分かち合うことに集中してきた。これが中国の成功の重要な鍵だ。中国は全面的な改革をさらに深化させ、対外開放を拡大し、経済の質の効果的向上と量の合理的増加の実現に力を入れ、人の全面的な発展と全人民の共同富裕を推進していく。これも中米協力により広いスペースを切り開くと信じている。

３０日、韓国・釜山で行われた習近平主席とトランプ大統領の会談。（釜山＝新華社記者／申宏）

両国の経済・貿易チームは重要な経済・貿易問題について深く意見交換し、問題解決に向けた共通認識を形成した。双方のチームは後続作業を早急に具体化し、確定させ、共通認識をしっかりと守り、着実に実行し、着実な成果によって中米両国と世界経済を安心させなければならない。中米経済・貿易関係が経てきた最近の紆余（うよ）曲折は双方に幾つかの示唆を与えた。経済・貿易は引き続き中米関係のバラスト（安定を保つ重し）や推進器になるべきで、障害物や対立点になるべきではない。双方は大局的な勘定をし、協力がもたらす長期的な利益を見るべきで、報復の応酬という悪循環に陥るべきではない。双方のチームは引き続き平等、尊重、互恵の原則に基づいて話し合い、問題リストをより短く、協力リストをより長くすることができる。

対立よりも対話の方がいい。中米間の各ルート・各レベルは意思疎通を維持し、理解を増進すべきだ。両国は不法移民や通信詐欺の取り締まり、マネーロンダリング（資金洗浄）防止、人工知能（AI）、感染症対策などの分野で良好な協力の見通しを持っており、関係部門は対話と交流を強化し、互恵協力を進める必要がある。両国は地域と国際舞台でも良好な相互作用を発揮すべきだ。

世界には依然として多くの難題がある。中国と米国は大国としての責任を共に果たし、両国と世界のためになる重要で実効性のある取り組みを協力してより多く進めることができる。来年、中国はアジア太平洋経済協力会議（APEC）の主催国を務め、米国は20カ国・地域首脳会議（G20サミット）を主催する。双方は互いに支持し合い、二つのサミットがいずれも前向きな成果を収めるよう努め、世界経済の成長促進とグローバル経済ガバナンスの改善に貢献することができる。

３０日、トランプ大統領（左）と肩を並べて歩く習近平主席。（釜山＝新華社記者／黄敬文）

トランプ大統領は次のように表明した。習主席と会うことができて光栄だ。中国は偉大な国であり、習主席は尊敬される偉大な指導者で、私の長年の良き友人でもある。私たちはとても気が合う。米中関係はこれまで一貫して良好で、これからはもっと良くなるだろう。中国と米国のより良い未来を願っている。中国は米国の最大のパートナーであり、両国が協力すれば、世界のために多くの素晴らしいことを成し遂げることができる。将来の米中協力はさらに大きな成果を収めるだろう。来年、中国はAPEC非公式首脳会議を開催し、米国はG20サミットを開催する。双方の成功を期待している。

両首脳は経済・貿易やエネルギーなどの分野で協力を強化し、人的・文化交流を促進することで合意。継続的な交流を維持することで一致した。トランプ大統領は来年早い時期の訪中に期待を示し、習主席を米国に招待した。