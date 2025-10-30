テレビ朝日ドラマ「緊急取調室」（木曜後9・00）の公式X（旧ツイッター）が30日に更新され、この日予定されていた第3話の放送が延期になったことが発表された。

「お知らせ」として「今夜の#緊急取調室第3話は日本シリーズ第5戦延長につき、11月6日（木）よる9時から放送いたします」と報告。試合中には実況アナウンサーもその旨を伝え、画面上でもテロップが流された。

スポーツ中継後のドラマでは、時間を繰り下げての放送やヒーローインタビューを途中終了して開始することも多い。ドラマを待っていたファンにとっては楽しみが1週先延ばしになった形。ネット上では「楽しみにしてたのに…」「期待させるだけ期待させて番組休止って」「何時になってもいいからやってほしかった」「あらら、キントリ休止!?」と残念がる声が集まった。

一方、野球ファンにとっては最後まで試合に集中できる“英断”。「延期にはなったものの…小久保監督日本一おめでとうございます」「恐るべし日本シリーズ…。でも、今日の試合は面白かった〜」などのコメントが集まった。

主役の取調官・真壁有希子を演じる天海祐希（58）は自身のXを更新し、「緊急取調室、第3話を楽しみにしていて下さった皆様！放送できず…ごめんなさい！楽しみは、来週まで取っておきましょうか（笑）来週の第3話、ぜひぜひお楽しみに！」などと、ファンに呼びかけ。「私は日本シリーズ観ていました」と明かした。

この日の放送では、殺人の容疑をかけられた山岳救助隊の隊長役で戸次重幸が出演する予定だった。