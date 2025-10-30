アイデア家電メーカーのサンコー株式会社は、新ブランド「ThankPan（サンクパン）」を立ち上げ、その第1弾製品として『電気で沸かせて保温「ボトルケトル」』を発売した。

ブランドスローガンを「日常にあたたかい暮らしを提供する家電 日々の暮らしにほっこりを。」としており、従来の“ユニークな発想”に加え、“親しみやすいデザイン性”を掛け合わせた新ラインとして展開する。

◼︎オフィスでも旅先でも、水筒感覚で使える電気ケトル

『ボトルケトル』は、直径7.3cm・高さ23cmのスリムボディに、最大容量約300mlを備えたコンパクトな電気ケトル。ホワイトとグレージュの2色を用意し、オフィスや外出先にも持ち運びやすい。本体をコンセントに接続するだけで、白湯や紅茶をその場で沸かせる。特殊フィルター付きの蓋により、蓋を閉めたままでも安全に沸騰できる構造となっている。

用途に応じて選べる「温度設定モード」と「沸騰モード」を搭載。温度設定モードでは45℃・55℃・85℃の3段階調整が可能で、好みの温度で白湯やお茶を楽しむことができる。沸騰モードでは100℃まで加熱し、電源接続中は自動で3時間保温を続ける仕組みだ。

また、電源コードが2本付属しており、自宅と職場の両方に設置すれば、ケーブルを持ち歩く手間が省ける。沸騰後は蓋を閉じたまま鞄に入れて持ち運びもでき、出張や移動の多いユーザーにも適している。

◼︎軽量400gで使い勝手と安全性を両立した設計

本体は約400gと軽量で、素材にはPPとABSを採用。内部の温度センサーと電流ヒューズによる安全装置を搭載し、過熱を防ぐ。定格出力は270Wで、静かに素早く湯を沸かすことができる。

◼︎製品仕様

・製品名：『電気で沸かせて保温「ボトルケトル」』・カラー：ホワイト／グレージュ・サイズ：約直径7.3×高さ23cm・重量：約400g（ふた込み）・容量：約300ml・出力：270W（AC100V 50/60Hz）・モード：温度設定（45℃・55℃・85℃）／沸騰（100℃・保温3時間）・安全装置：電流ヒューズ、温度センサー・コード長：約80cm（電源コード2本付属）・材質：本体PP・ABS、蓋PP・SUS304・付属品：電源コード2本、収納袋、日本語取扱説明書・価格：6,980円（税込）・発売日：2025年10月27日・保証期間：12ヶ月

（文＝リアルサウンドテック編集部）