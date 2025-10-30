去年、こども・若者に意見を聴く取り組みを行った自治体は、約66％でした。

こども家庭庁は、どれほどの地方自治体が、2024年、こども・若者からの意見聴取を行ったか、初めてアンケートを行い、30日、速報値を発表しました。

都道府県と市区町村のうち約98％となる47都道府県、1747市区町村から回答があり、2024年、こども・若者からの意見聴取を実施したことがある自治体は1152自治体で、全自治体の約66％でした。

このうち、障害のあるこどもや、不登校のこどもなど、声をあげにくいこどもや若者に意見を聴いたのは、340自治体だったということです。また、定期的に意見を聴いていたのは410自治体で、半数以上の自治体が単発での意見聴取にとどまりました。

聴取した意見については、実際に「反映した」「反映する予定である」と答えた自治体は、意見聴取をした自治体の約67％で、「こども・子育てに関する計画」への反映がほとんどを占めています。

2023年4月に施行された「こども基本法」は、国と地方自治体がこどもに関する施策を策定、実施、評価する場合は、こども・若者やこどもを育てている人などの意見を反映させるために必要な取り組みをすることを国と地方自治体に義務づけています。

こども家庭庁は、今回の結果について、「こども基本法が施行され、滑りだしとしてはよい状況。一方で十分という状況ではなくこれが第一歩。この動きが広がるようにしていきたい」と述べています。