新キックボクシングイベント「GOAT（GREATEST OF ALL TIME）」は30日、後楽園ホールで行われた。

「GOAT」は“キックボクシングフェス”をテーマにした新キックボクシングイベント。また、イベントの模様は11月1日午後4時からテレビ東京系列全国6局ネットで放送される。

第5試合のKNOCK OUT−BLACKルール/60キロ契約/3分3R・延長1Rでは龍聖（BRAID）とロムイーサン・TIGER REON（タイ）が対戦。1ラウンド（R）から龍聖が積極的に攻める。左ボディー、右ロー。ロムイーサンも左フックを中心に反撃。2Rも左ボディーの連打と左フックでぐらつかせる。強烈な右ストレートも叩き込む。最終Rは左膝。右ストレートでダウンを奪う。右ハイキック、常に攻め続けた龍聖が判定3―0で勝利した。

勝った龍聖「カリスマを継承しますので、一生懸命にもがいています。きょうの試合はまだまだカリスマとはいえないと思うので、令和のカリスマを目指して頑張っていきます。来年もまた、このGOATで戦いましょう」とマイクでアピールしていた。