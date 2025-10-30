【港区】子育て世帯へ「令和7年度年末保育」募集開始が迫る。年度末に子どもを預かる制度で利用料無料
東京都港区は「令和7年度年末保育」を実施すると10月29日に発表。年末も仕事で忙しい保護者のために、安心して子どもを預けられる制度です。概要を早速見ていきましょう。
保育時間は7時15分〜18時15分までで、利用料は無料です。希望者が5人以下の園は実施されない場合があります。認可外保育施設に通う子どもは対象外となるため、条件を確認の上申し込みが必要です。
注意点として、利用決定後、区内の認可保育園等に在籍していない人は面接が行われる場合があります。新入園児は、ならし保育が終了している場合のみ利用可能です。詳しくは港区公式Webサイトの該当ページを確認してみてください。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
年末保育の実施内容「令和7年度年末保育」とは、12月29、30日の2日間、就労などで家庭での保育が難しい場合に、区立保育園が子どもを預かる制度です。対象は、区内在住または区内の認可保育園等に通う月齢4カ月以上の園児で、保育の必要性が認定されている人。
申込方法と注意事項申し込みには、「年末保育のしおり」など必要書類の確認が必須とのこと。申請は10月31日から電子申請または書面提出で行えます。就労証明書は紙で提出する必要があります。
