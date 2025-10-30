【シスレー】2025年ホリデーを彩る限定コレクション♡特別な香りと美の贈り物

毎年心待ちにしている方も多い、シスレーのホリデーコレクションが2025年11月1日（土）より数量限定で登場します。人気の美容乳液「エコロジカル コムパウンド アドバンスト」を中心にした限定コフレをはじめ、香り豊かなキャンドルや限定デザインのフレグランスまで、特別感あふれるラインアップ。アーティスト、ルーク・エドワード・ホールによる遊び心あるデザインも見逃せません。

人気美容乳液の限定コフレが登場



ベストセラー美容乳液「エコロジカル コムパウンド アドバンスト」60mL［現品］（税込22,000円）を購入すると、豪華なプレゼントが！

保湿化粧水とアイ＆リップクリームのミニサイズ、さらにツイード素材の巾着型ポーチが付いた特別なコフレが数量限定で登場。

しっとりとしたツヤ肌を叶えるスキンケアがすべて揃うセットは、自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもぴったりです。

内容：エコロジカル コムパウンド アドバンスト（美容乳液）60mL［現品］/シスレイヤ エッセンシャル スキンケア ローション（保湿化粧水）15mL/シスレイヤ インテグラル クレーム コントゥール デ ユー（アイ＆リップクリーム）2mL/オリジナルポーチ

香りで満たすキャンドル＆限定フレグランス



パフュームド キャンドル N

同日発売の「パフュームド キャンドル N」（全3種 各220g 税込18,150円）は、シスレーを象徴する香りを詰め込んだホームインテリアキャンドル。

爽やかな柑橘の香りに包まれる〈カンパーニュ〉、エレガントな〈ローズ〉、洗練された〈チュベローズ〉が揃い、穏やかな光とともに空間を上質に演出します。

オードゥ ソワール リミテッド エディション

さらに、シスレーを代表するフレグランス「オードゥ ソワール」からは、2025年限定ボトル（100mL 税込41,800円）が登場。

クラシックでありながらモダンなフローラルシプレーの香りは、自分らしさを大切にする女性にぴったり。

ルーク・エドワード・ホールの特別デザイン



アドベント カレンダー

英国人アーティスト、ルーク・エドワード・ホールが手掛ける2025年ホリデーコレクションは、カラフルでノスタルジックな世界観が印象的。

「アドベント カレンダー（非売品）」は、11月30日（日）までの期間中にシスレー製品を税込198,000円以上購入した方にプレゼントされます（※キットは対象外）。

人気製品のミニサイズやオリジナルグッズが詰まった特別なボックスで、クリスマスまでの毎日をときめきで満たしてくれます。

美しさと香りで心を満たすホリデーを



心まで華やぐ季節にぴったりの、シスレーのホリデーコレクション。スキンケアも香りも、アートのように美しく特別な存在感を放ちます。

限定アイテムは、公式オンラインショップや全国のシスレーカウンターで展開（一部商品は取扱店舗限定）。

自分へのご褒美に、そして大切な人への贈り物に。この冬だけの“美と香りのアート”をぜひ体感してみてください♡